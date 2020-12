Per spillare correttamente una birra e passare al meglio le feste, seguire 6 semplici regole: eccole

Pubblicato il 26 dicembre 2020 | 18:31

a riscoperta deici aiuta a vivere meglio le limitazioni di questo periodo trascorso soprattutto a. Anche questecon pochi intimi, passate nella nostra abitazione, infatti, sono un’occasione perfetta per provare qualcosa di nuovo e trovare il momento giusto per gustarsi, ad esempio, unaspillata a dovere. Basta seguire le 6 "regole" diper ottenere una, anche a casa.Qual è l’preferito di Birra Moretti?. E lo è anche per tutti noi italiani, che riconosciamo nella birra la bevanda per eccellenza della socialità . E allora, se anche durante le feste non possiamo muoverci come vorremmo , Birra Moretti ci invita a rimanere vicini, anche se lontani, ai nostri affetti e a goderci con loro momenti di relax e piacere, anche solo con un brindisi virtuale.Leper gustare al meglio un momento di piacere - la spillatura perfetta - abbinate allenel migliore dei modi, nonostante le limitazioni imposte per ridurre la diffusione del coronavirus.Per una corretta spillatura, il bicchiere deve essere sempre ben sgrassato e pulito. Prima di utilizzarlo, è consigliabile risciacquarlo internamente con acqua fredda, in modo da raffreddare le pareti favorendo così la formazione e il mantenimento della giusta quantità diDa sempre laè per tutti sinonimo di nido. Quest’anno più che mai. In questi giorni lasciati guidare dallo spirito delle Feste e (ri)organizza i tuoi spazi con cura e attenzione anche in base al numero di persone che potraiin tuttaLa correttaè fondamentale per esaltare le proprietà organolettiche della birra. Per orientarsi tra tutte le referenze che Birra Moretti mette a disposizione, basta leggere l’di ognuna di loro per verificare la temperatura ideale.Le Feste vengono rallegrate da mille: non dimenticare di allestire la tua casa con, ghirlande e l’immancabile albero. Decora i tuoi ambienti per creare le più calde atmosfere. Se convivi con un amico a quattro zampe, fai attenzione però a non esagerare con palline e lucine.Per spillare una birra dalla bottiglia, bisogna modulare con le mani il bicchiere e la bottiglia stessa. È necessario versare la birra con un, mantenendo inizialmente il bicchierea 45 gradi, per poi raddrizzarlo progressivamente regolando la giusta quantità di schiuma.Ricordati di chi è in difficoltà e di chi è solo in questo periodo di. Informati: anche nel tuo territorio esistonoche raccolgono cibo e beni di conforto. Prepara dei doni per più bisognosi… pensare agli altri ti scalderà il cuore.Sono le classiche “”. La schiuma deve essere ben compatta, questo renderà la birra più profumata e più digeribile.Che feste sarebbero senza i tradizionali giochi che coinvolgono tutta la famiglia? Ma quest’anno sarà difficile riunirsi con tutti i propri cari. E allora organizzati in anticipo, predisponi i materiali, componi le squadre, pianifica i… poi sarà sufficiente un semplice collegamento in remoto. E ilsarà fatto.L’impugnatura ergonomica di uno il gambo sottile di unpermettono di non scaldare la birra, in generale però, se a casa non abbiamo un boccale, il calice rappresenta lo strumento ideale per una corretta: quello tipico per vini bianchi è perfetto per valorizzare le tante sfumature che offre la birra.È vero, durante le Feste non ci saranno eventi mondani, ma l’occhio vuole sempre la sua parte. Pensa per tempo all’, i gusti son gusti. Che sia il maglione con la renna, il tacco 12 o lo smoking l’importante è sentirsi a proprio agio, essere noi stessi.Per far sì che la schiuma accompagni tutto il momento della bevuta è opportuno inclinare lentamente il boccale alzando un po’ ile arretrando leggermente con la testa. Ciò consente alla schiuma di scivolare indietro, lasciando invece avanzare la Birra Moretti verso laSi festeggia. Poco importa se ilsarà virtuale. Organizza un brindisi “a distanza” e non dimenticare nessuno. Prepara in anticipo una lista di: un brindisi in buona compagnia è la gioia più grande che ci sia!Per informazioni: www.birramoretti.it