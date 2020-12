Socializza responsabilmente: Heineken lancia una campagna per i propri bar del cuore

Pubblicato il 09 dicembre 2020 | 17:50

Del resto il sta cambiando le vite di ognuno di noi, ma l'impatto che sta avendo su è drammatico. Molte di queste attività, infatti, stanno attraversando un periodo di grande difficoltà, ma anche i piccoli gesti di ognuno di noi possono fare la differenza nel sostenerle, come quello rappresentato dalla semplice e iconica bottiglia che sostiene una saracinesca.Back the Bars rappresenta l'esempio più recente dell'impegno che, come primo produttore di in Italia, sta portando avanti fin dai primi mesi dell'anno facendosi portavoce di un messaggio di, che si affianca alle attività concrete a sostegno di tutta la filiera, per supportare anche in questo momento così complesso l'intero comparto birra, che riveste un ruolo chiave all'interno dell'economia italiana.Un ruolo centrale, come confermano i dati emersi dall'ultima ricerca dell'sul "Valore condiviso". La ricerca mostra infatti che la filiera italiana della birra produce il 62% del valore condiviso totale del settore ) e nel 2019 generava quasi 10 miliardi di euro di valore condiviso, dando lavoro a 108 mila famiglie (+18% rispetto al 2017) e versando allo Stato per 4,5 miliardi di euro (+8% in 3 anni).A partire da marzo 2020 il valore condiviso del settore birra ha registrato una decrescita di quasi 1,6 miliardi, con una perdita di circa 21mila posti di lavoro lungo l'intera in appena sei mesi. Ecco perché risulta indispensabile, in un momento come questo, ricordare l'importanza della filiera in tutti i suoi aspetti, anche per quanto concerne la sua parte finale, cioè i punti di consumo, che hanno subito e stanno subendo forti disagi.Inoltre la birra riveste anche un importante: rappresenta infatti la "bevanda socializzante" per eccellenza, anche in questo momento in cui la socialità di tutti noi subisce un drastico cambiamento. Ecco perché il, da oltre 150 anni sinonimo di birra e quindi di socializzazione, si fa portavoce di questa nuova socialità, diversa e unica, come unici sono i tempi che stiamo vivendo. Adesso più che mai è fondamentale l'impegno di tutti per poter tornare a vivere quella di cui ora sentiamo così tanto la mancanza.L'attività è l'ultima declinazione con cui prende forma, in ordine di tempo, il messaggio promosso da e lanciato in primavera con la campagna "", per ricordare l'importanza della socialità responsabile. Un messaggio di sostegno al settore Ho.Re.Ca e a tutta la comunità che sarà diffuso anche attraverso una campagna social sui canali di Heineken Italia, in modo che ognuno di noi possa farsi sentire vicino al proprio "bar del cuore" con l'hashtag #SocialiseResponsibly."#SocialiseResponsibly" è l'espressione più recente dell'impegno di nel promuovere comportamenti responsabili. Campagne globali come "Enjoy Heineken Responsibly" e "When You Drive, Never Drink" promuovono in maniera creativa che impattano positivamente e in modo concreto sulle persone. L'impegno per il consumo responsabile si declina oggi anche sotto un nuovo aspetto, quello della socialità responsabile: un invito a rimanere a e seguire le linee guida e le normative delle Autorità competenti, per tornare presto a brindare insieme. Stay apart, Stay together.