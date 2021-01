Premio Birraio dell’Anno 2020. Si impone Giovanni Faenza

Pubblicato il 27 gennaio 2021 | 18:40

I

Giovanni Faenza

Grandi progetti per il futuro

Birraio dell’Anno 2020 - La graduatoria

l 23 gennaio, una delegazione del, organizzatore del premio, ha consegnato il trofeo nazionaledeldi Formello (Rm). Il riconoscimento, promosso da Rastal, Lallemand, J-Software e Mr. Malt,individuato dal voto diselezionati tra publican, esperti, degustatori e giornalisti secondo un meccanismo di voto che tiene conto della bravura e della costanza produttiva espressa nell’arco dell’anno.Tutto nasce quasi per gioco tra, entrambi amanti del buon bere e del buon mangiare che una volta scoperta la, quella vera, se ne sono innamorati a tal punto da. L’incontro con il birraio, con un passato alla, non fa altro che alimentare la passione e fornire quelle basi teoriche per realizzare qualcosa di solido. Dopo un paio di anni daper testare commercialmente il progetto, nel dicembre 2015 insieme all’amico Edoardo Ribeca, finalmente Giovanni compie. Le birre cominciano a fare breccia nei cuori dei bevitori, soprattutto sulla piazza romana, ma l’espansione, anche geografica, è dietro l’angolo e nel 2017 nasce “” con l’obiettivo di consegnare direttamente dal birrificio in tutta Italia in tempo record e con trasporto refrigerato.Da quel momento i furgoni arancioni griffaticominciano a girare per tutta la Penisola. Anche perché in pochi anni il birrificio è cresciuto ed è riuscito a investire in unarealizzata e personalizzata da Easybräu-Velo e su undi controllo qualità. Tra i progetti futuri su cui si punta molto c’è la cantina dedicata all’, che permetterà di dare continuità a un filone in cui il team di Ritual ha già dimostrato di saperci fare destreggiandosi tra le botti di Laphroaig, Chateau Margaux, Bourbon e Cognac, e già si parla anche di une dicon tanto di camere da realizzare negli spazi di proprietà attorno al birrificio.1°del birrificio Ritual Lab di Formello (RM)2°del birrificio Alder di Seregno (MB)3°del birrificio Opperbacco di Notaresco (Te)4°del birrificio Carrobiolo di Monza (MB)5°del birrificio Birra Mastino di S. M. Buon Albergo (Vr)6°del birrificio Mukkeller di Porto Sant’Elpidio (FM)7°del birrificio Birra Elvo di Graglia (Bi)8°di MC77 di Serrapetrona (Mc)9°della Brasseria della Fonte di Pienza (Si)10°del birrificio Eastside di Latina11°del birrificio Hilltop di Bassano Romano (Vt)12°del Birrificio Lariano di Sirone (Lc)13°del birrificio Brewfist di Codogno (LoO)14°del birrificio Extraomnes di Marnate (Va)15°del birrificio Barley di Maracalagonis (Ca)16°del Birrificio Italiano di Limido Comasco (Co)17°del birrificio Foglie d’Erba di Forni di Sopra (Ud)18°del birrificio Birra dell’Eremo di Assisi (Pg)19°del Birrificio Lambrate di Milano20°del birrificio Rurale di Desio (MB)