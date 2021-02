Microbirrifici, leggi regionali per il turismo brassicolo

Pubblicato il 22 febbraio 2021 | 16:43

I birrifici vivono il territorio e hanno la consapevolezza dei prodotti tipici, dei luoghi di interesse, degli eventi culturali



l progetto di legge “”, in discussione presso l’VIII Commissione agricoltura di, è stato di spunto per un. “” è stato così il tema di un incontro streaming organizzato danei giorni scorsi per delineare la. Sono intervenuti, consigliere Unionbirrai,, docente di Marketing agroalimentare presso l’Università di Firenze, e, membro del Gruppo agricoli di Unionbirrai. Ha moderato il webinar, segretario nazionale dell’Unione.L’intervento disi è focalizzato sulla “pdlr”. «Ogni singola regione lavorerà in autonomia – ha spiegato – Quattro i nuclei di fondo:. Una proposta di legge con pochi articoli per consentire alle regioni di muoversi in autonomia valorizzando lae le sue tradizionali metodologie di lavorazione. Tra i punti fermi, lada parte dei microbirrifici agricoli, la formazione del personale per promuovere il turismo brassicolo e l’istituzione di un».“Dal prodotto all'esperienza: dinamiche di mercato e adeguamenti del sistema produttivo artigianale" è stato il tema affrontato da. «Il birrificio artigianale – ha sottolineato – deve fare un salto qualitativo e. Non vendere solo birra, ma deve sapere, che diventa un ospite al quale bisogna saper offrire qualcosa che va ben oltre la semplice consumazione. Deve. In quest’ottica ilentra negli attributi del prodotto e diventa un’attività economica aggiuntiva. In questo modo. Bisogna promuovere una filiera facendo leva sulle caratteristiche del territorio, dalla cultura alle tradizioni. I, per cogliere le opportunità di, devono innanzitutto definire il servizio che intendono offrire rendendo sinergica la promozione del prodotto con quella del servizio ricreativo».Su "Turismo birrario in Italia, potenzialità e collaborazioni sul territorio" si è focalizzato l’intervento di. «L’Italia – ha ricordato – vanta un’estrema. Ogni provincia ne è presidiata. I birrifici, inoltre, sono, hanno la consapevolezza dei prodotti tipici, dei luoghi di interesse, degli eventi culturali. Ed è ben radicato ile con i luoghi di produzione delle materie prime. La proposta turistica deve quindi organizzarsi nel territorio coinvolgendo tutti gli attori. Il birrificio può essere l’asse portante di un ampio ventaglio di opportunità che articolano il, a sua volta in grado di. In ultima analisi si deve. Si parte da lì per scoprire altri mondi indipendenti che si alimentano a vicenda»Per informazioni: www.unionbirrai.it