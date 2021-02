La Meridionale è Spiga d'Oro. Ecco i vincitori del Best Beer Award

Pubblicato il 08 febbraio 2021 | 12:20

P

La Meridionale del Birrificio Bari vince la Spiga d'Oro

55 classi di concorso





Premiato anche il packaging

ubblicati online i risultati del, si chiude ufficialmente l'anno brassicolo appena trascorso. Nonostante il ritardo dovuto all'emergenza Covid, quindi, c'è un vincitore: La Meridionale delche conquista così laArrivato alla sua sesta edizione, il Best Italian Beer è il contest organizzato da- Federerazione italiana birra artigianale e rivolto a tutti i produttori di artigianale italiana o non comunque non industriale. Obiettivo, come nelle passate edizioni, è stato quello di selezionare le migliori produzioni tricolori, suddivise perdi prodotto (con una classifica a tre per ognuna: Luppolo d'Oro, Luppolo d'Argento e Luppolo di Bronzo) per un totale di 55 categorie di concorso.E oltre al premio generale, dopo il successo delle prime edizioni, anche per il 2020 è stato confermato il premio Packaging Beer Awards per valorizzare e premiare l’impegno di quelle aziende italiane che investono nel miglioramento dell’del proprio prodotto: Etichetta d’Oro, Etichetta d’Argento, Etichetta di Bronzo (per quattro categorie di concorso in base alla dimensione del contenitore).L’occasione della comunicazione dei vincitori è stata utilizzata anche per annunciare l’, che si terrà a fine anno. Un evento già molto atteso e in fase di elaborazione con un piccolo restyling e tantissime novità.