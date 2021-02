Serve uno specifico codice Ateco: la protesta social dei birrifici artigianali

Pubblicato il 08 febbraio 2021 | 10:01

onnel 2020 rispetto all’anno precedente e quasi il 70% di attività con dipendenti in, ichiedono la riapertura deianche nelle ore serali per poter ricominciare a lavorare. E con il motto “” i titolari e dipendenti dei birrifici artigianali italiani si sono uniti in una manifestazione virtuale attraverso i social, con l’obiettivo di far sentire la loro voce e puntare l’attenzione sulle difficoltà che il settore sta affrontando a seguito della pandemia e delle restrizioni ad essa connesse, oltre che sulla voglia di ricominciare a lavorare dei numerosi addetti del settore.L’iniziativa social identificata cone promossa da Unionbirrai , associazione di categoria dei piccoliindipendenti, punta a sottolineare la volontà deididi riaccendere gli impianti e ripartire con la loro attività, quasi totalmente ferma negli ultimi mesi di conseguenza al blocco del canaleUn doppio appello da parte dei birrifici artigianali: da una parte alleper sottolineare la necessità che si riporti equilibrio nella filiera e nel comparto della, dall’altro ai consumatori perché sostengano “la rivoluzione nel bicchiere” scegliendo di bere la birra artigianale italiana.Le restrizioni dell’ultimo anno stanno infatti mettendo a dura prova un settore che, dalla sua nascita nel 1996, per 25 anni è cresciuto costantemente, diffondendosi su tutto il territorio nazionale, ma che, seppur individuato tra quelli operativi, oggi risente direttamente dellesugli esercizi di. Tanti sono, infatti, glitotalmente o parzialmente, il cuiin media risulta essere dimezzato nel 2020 rispetto all’anno precedente, e quasi il 70% dei birrifici artigianali ha usufruito nell’ultimo anno della cassa integrazione per i propri dipendenti. Rispetto al 2019, inoltre, si aggira intorno al 60% la perdita del fatturato 2020 relativo alla somministrazione diretta dei propri prodotti, per quelle attività che la affiancano alla produzione.Per questo i birrifici indipendenti hanno scelto di far sentire la loro voce attraverso alcuniveicolati sui social, in cui raccontano la voglia di riaccendere gli impianti e sostenere la necessità di una riapertura stabile e in sicurezza dei pubblici esercizi, anche nelle ore serali, per ridare di conseguenza vita ad un settore il cui mercato di vendita è quasi esclusivamente connotato nei pub e ristoranti. Motivazione per cui già da tempo Unionbirrai si batte per uno specifico codiceche differenzi la produzione di birra artigianale da quella industriale, due prodotti per natura estremamente differenti, con l’obiettivo che alla birra artigianale sia riconosciuta la sua caratteristica die con, e che ha nella maggior parte dei casi una shelf life estremamente ridotta a differenza della maggior parte dei prodotti industriali.