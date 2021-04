[1846-2021]: 175 anni di Peroni, la prima birra nazionale

Pubblicato il 29 aprile 2021 | 17:35

Birra Peroni: 175 anni di storia

La nuova famiglia Peroni

Un viaggio con il QR Code

Enrico Galasso

La birra degli italiani

Il logo rinnovato

, luogo in cui è racchiusa la storia di Peroni e le testimonianze tangibili della sua capacità di unire, evolversi ed innovare,nell’identità visiva e nel suo posizionamento con una nuova immagine e una nuova campagna di comunicazione.- ha sottolineato, amministratore delegato di Birra Peroni - Vogliamo mettere Birra Peroni al centro di un’Italia che, mai come oggi, ha bisogno di sentirsi unita. E mai come oggi- Il nostro è un processo di grandi cambiamenti non solo nell’identità visiva, più contemporanea e moderna, ma anche nella maniera in cui comunichiamo con i nostri consumatori, in modo innovativo, trasparente e diretto attraverso lae dare valore ai 1500 agricoltori che ogni giorno in Italia lavorano per garantire la qualità dei nostri ingredienti».Un sistema di valori che si sviluppa su. In questo senso la bottiglia diventa una preziosa fonte di informazioni per il consumatore che, scansendo il QR Code sul collarino, sarà in grado dinella sua interezza, dal campo d’orzo dell’agricoltore allo scaffale, all’esperienza di gusto. Un progetto di mappatura e controllo per garantire la qualità dei propri prodotti attraverso l’utilizzo della blockchain applicata su tutta la sua filiera produttiva.Un’evoluzione che si esplicita coinvolgendo lache, confermando i valori della tradizione, diventa più pulita e lineare. Un’immagine che racconta il suo essere “indiscutibilmente italiana” e trova valore nell’indicazione “prodotta a Roma, Padova e Bari ” e nel malto 100% italiano. Peroni si rinnova con un’immagine contemporanea rimanendo fedele a sé stessa e mantenendo la sua originale ricetta.Valori e le caratteristiche che fanno di Peroni la birra degli italiani vengono comunicati nella, on air dal 29 aprile. Da sempre Peroni è la birra che unisce gli italiani ed è da questa semplice ma fondamentale intuizione che si sviluppa l’idea creativa del nuovo spot: a prescindere dalla provenienza, dalle proprie convinzioni, dalle divisioni di linguaggio, cultura o storia, oltre ogni differenza.Non a caso Peroni ritrova questo suo carattere distintivo nei valori sportivi di cui è sostenitrice conD’altronde la storia di Peroni parla chiaro. Nata nel 1846, è lPer informazioni: peroni.it