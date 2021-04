Social Beer Week Boccali per sopportare il lockdown

Pubblicato il 08 aprile 2021 | 14:00

Via alla Social Beer Week

La prima edizione l'anno scorso

Un modo per condividere una passione

a Social Beer Week, l’iniziativa promossa da, il birrificio della famiglia Farchioni con sede a Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, torna anche quest’anno. Partita aper stare accanto agli italiani bloccati dal lockdown, continuerà fino all'11 aprile.L’evento ha l'obiettivo di stare vicini ai propri cari, nonostante le limitazioni imposte dalla, regalando loro il boxcon 12 birre, 2 bicchieri e il cavatappi firmato Mbu. Basta comprare unper inviare il secondo alla persona prescelta completamente gratis. Le spese di spedizione sono già comprese. È sufficiente inserire l’indirizzo proprio e quello del secondo destinatario.«L’anno scorso - h, manager di Mastri Birrai Umbri - abbiamo lanciato questa iniziativa nel mese di aprile. Era un modo per stare vicini aglicostretti in casa e per rendere meno pesante il distanziamento fisico necessario per limitare i contagi da coronavirus. Certo non ci saremmo aspettati di dover ripetere l'iniziativa anche quest'anno. Tuttavia, pur nella difficoltà di questi giorni di quarantena , non vogliamo e non dobbiamo perdere il piacere di stare insieme e di condividere qualche momento spensierato con gli amici».Prosegue Farchioni: «Gli italiani stanno mostrando grande responsabilità nel rispetto dicruciali per garantire la salute di tutti. Allo stesso tempo, però, è giusto coltivare momenti di socialità e di condivisione , anche a distanza, tramite i, ma con cibo e bevande veri. La nostra Social Beer Week sarà pertanto una settimana di festa con la quale vogliamo valorizzare questa bella tradizione italiana dello stare insieme in allegria, magari in compagnia di un buondi birra».Durante il Social Beer Week gli appassionati dipotranno pertanto acquistare, sullo shop online del birrificio, un box pensato appositamente per l’evento. Saranno a disposizione le birre artigianali della linea Monkey Style, una linea che ha ricevuto grande consenso tra i consumatori e che si rivolge principalmente agli amanti delle birre artigianali complesse e beverine: Monkey Cappelli, California West Coast, Sor Pompeo, Azzurra Keller Pils, Queen Berry Spur, Harvest Ipa, La Forzuta Double Ipa, Golden Monkey.Conclude Farchioni: «Ci aspettiamo tante: sarà un bel momento per condividere prodotti italiani, sani e di qualità, sotto il marchio ‘Artigianale da filiera agricola italiana’ e nella cornice delle proprie relazioni di amicizia o di parentela più care. Anche un calice di birra può servire per fare comunità, riducendo le distanze».