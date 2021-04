Birra Moretti Filtrata a Freddo, innovazione di gusto e processo

Pubblicato il 09 aprile 2021 | 08:30

Design d'avanguardia

Birra Moretti Filtrata a Freddo

Il processo di filtrazione a freddo

Fra gusto e abbinamenti

nada condividere, con una bottiglia rivoluzionaria, che parla di naturalezza sono le caretteristiche principali di. Ladal moderato tasso alcolico (4,3%) rm,pe gli schemi del passato e punta dritta al mercato del consumo casalingo.Conbrillante e luminoso, e un gusto fine, fragrante, delicatamentee notevolmente rinfrescante, la nuova referenza di Birra Moretti (disponibile nel formato da 55 cl per la grande distribuzione e da 30 cl per il fuori casa) è un crogiolo di innovazioni che rinnovano lalunga 160 anni dell'etichetta. A partire dal: unadi vetro trasparente flint (che permette lo stesso grado di protezione dai raggi UV di una bottiglia verde) con un’cha avvolge il prodotto, pensata per raccontare tutte le caratteristiche di questa birra.L'altra grande innovazione è il processo di(mutuato dal settore olivario e diffuso anche nel mondo dl caffè), grazie al quale la birra viene portata fino a -1° prima di passare il filtro, per esaltarne al meglio le caratteristiche. La, infatti, è un agente importante, responsabile della “pulizia” della birra sia nella fase di maturazione che di filtrazione.A livello di, Birra Moretti Filtrata a Freddo prevede l’utilizzo di due luppoli differenti. Da una parte un, aggiunto ad inizio bollitura per regalare a questa birra un’amarezza delicata e dall’altra, un luppolo ricco di oli essenziali, inserito a fine bollitura per donare unaparticolarmente floreale. Se al naso ha una grande aromaticità e freschezza, nella quale si percepiscono eleganti note erbacee e di fiori bianchi, al palato è morbida e piena, con una delicata nota amara che dona equilibrio e profondità gustativa. Ideale quindi dacon paste con sughi bianchi a base di pesce e verdure (ad esempio, la classica zucchine e gamberetti), insalate mediterranee (con pollo, uova, tonno, ecc.), focacce con formaggi a pasta morbida, quindi piatti che siano saporiti ma non particolarmente intensi.