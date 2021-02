Acqua termale delle Terme Felsinee nella Birra Monti bionda

Pubblicato il 12 febbraio 2021 | 20:29

La Bionda termale è ideale in abbinamento a pizza, primi piatti, anche elaborati, secondi di pesce

Aumenta i livelli del colesterolo "buono"

Sprigiona profumi di lievito, vaniglia, crosta di pane

Ricca di sali minerali

ontenentebicarbonato-solfato-calcica delladelledi Bologna,è un prodotto genuino, salutare e al. Prodotta, senza l'aggiunta di conservanti, coloranti o additivi, ha un notevoleper il suo grande contenuto di proteine, aminoacidi essenziali, vitamine, sali minerali e oligoelementi tra cui potassio, calcio, fosforo, zinco, cromo, ferro e selenio. A queste proprietà si aggiungono poi quelle dell’acqua termale Alexander delle Terme Felsinee, riconosciuta dal ministero della Salute per le qualità diuretiche e depurative.«La nostra Birra - spiega, direttore scientifico- è l'unicaaddizionata diproveniente dalla fonte Alexander delle Terme Felsinee di Bologna. Le materie prime utilizzate per realizzarla sono sempre di prima qualità e sottoposte con costanza a rigidi controlli microbiologici e organolettici lungo tutta la filiera del processo di produzione. L'e la rifermentazione naturale, in, della birra non pastorizzata garantiscono la massima espressione di un, che mantiene gli aromi di ogni singolo ingrediente. Un consumo moderato diaumenta i livelli del cosiddetto colesterolo “buono” nel sangue edi malattie cardiovascolari. Inoltre èche, secondo recentissimi studi, è in grado di prevenire l'elevata concentrazione di omocisteina nel sangue, un aminoacido che a livelli troppo elevati può aumentare il rischio di infarti e ictus. C’è anche uno studio della neuroscienziata danese, secondo cui una quantità moderata di alcol contribuisce a ripulire il cervello dalle tossine: questo spiegherebbe perché nelle popolazioni in cui c'è una moderata assunzione di alcolici si riscontra una minore incidenza di demenze senili».La Bionda termale è di colore giallo limone, con un. Sprigiona profumi di lievito, vaniglia, crosta di pane e miele, ha una schiuma ricca e cremosa e un, con un retrogusto persistente, gradevole in bocca. Perfetta con la classica, è ideale in abbinamento a, anche elaborati, antipasti, formaggi freschi o, in quanto ha una personalità e una fragranza che difficilmente si potranno trovare in un prodotto industriale. Se ne consiglia la degustazione a una temperatura fresca (5-6°C) per esaltarne tutte le proprietà.«Dietro una birra - spiega, medico nutrizionista del Circuito della Salute Più - si celano delle virtù straordinarie. In primis va sottolineato che la birra artigianale è uno degli “alimenti” a piùdel gruppo B, che rinforzano tono, energia, memoria e sistema immunitario. Inoltre, è ricca di preziosi sali minerali, per cui perfetta per reintegrarne le perdite con l'arrivo dei primi caldi, ovviamente prestando attenzione al suo tenore alcolico. Senza contare che il, uno dei suoi ingredienti cardine, vantae preventive verso diverse patologie: grazie alla presenza dello xantumolo, molecola della famiglia dei polifenoli, possiede infatti capacità antiangiogeniche, quindi antitumorali. Non solo, ma il luppolo, e di conseguenza la birra artigianale , hanno anche un. Possiamo concludere quindi che una birra artigianale, consumata occasionalmente, rappresenta una sana scelta perché ricostituente, antiossidante, antiaging e. Un dettaglio fondamentale: per godere di queste virtù, bisogna scegliere un prodotto a, con alto contenuto in luppolo e con ingredienti di primissima qualità, come ad esempio l’acqua delle terme millenarie bolognesi. In un regime dietetico controllato, una bevanda con queste caratteristiche, se inserita occasionalmente, non andrà ad aggiungere molte calorie al nostro piano alimentare, al contrario apporterà moltial nostro organismo».Per informazioni: www.salutepiu.store