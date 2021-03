Birra e aceto? Risultato sorprendete con la nuova Opera Baladin

Pubblicato il 22 marzo 2021 | 11:49

Birra Opera Baladin

Attento processo di produzione

Grande complessità di aromi

Teo Musso e la nuova Opera

Perfetta con il caciucco secondo Esposito

’è un proverbio che dice “fare di necessità virtù”, in questo caso si dovrebbe adoperare “fare di difetto un pregio”. Di cosa stiamo parlando? Die di. Due prodotti che pensavamo si odiassero, che fossero nemici mortali. Sia il vino che le birre quando “sanno da aceto” sono bevande da lavandino, sono difettate, sono state colpite dal batterio dell’aceto e diventano imbevibili. E invece no, può non essere vero. Lo dimostra, patron dellae grande imprenditore e pazzesco sognatore e inventore di razza, che ha presentato, con la sua squadra, la nuova creazione. La birranata dal matrimonio tra l’di, prodotto dalladi Baladin dal maestro dell’acetoe affinato, in botti di rovere e acacia, nell’acetaia San Giacomo di Novellara, e la birra, è la birra che in Italia non si era mai prodotta.Opera non è una birra rifermentata in bottiglia. A differenza delle birre in bottiglia di Baladin, Opera, per ragioni tecniche, non subisce il processo dial fine di evitare un eccessivo sviluppo della. La birra di base viene unita all’aceto di birra a due giorni circa dal termine della fermentazione alla temperatura di 25°C. Questo consente di poter sfruttare la CO(anidride carbonica) prodotta durante il processo fermentativo, per saturare il tino di fermentazione e inibire, di conseguenza, la crescita degli acetobatteri, presenti nell’aceto.Al termine della fermentazione, la birra viene travasata in un tino diper tre settimane alla temperatura di 0°C. Questo periodo di riposo, durante il quale vengono fatti accurati spurghi, permette una naturale chiarificazione e l’eliminazione della biomassa residua (fecce).Al momento del, non vengono aggiunti zuccheri né lieviti necessari per la rifermentazione, concentrando l’attenzione a non avere ossigeno residuo all’interno delle bottiglie che causerebbe lo sviluppo degli acetobatteri.Queste le note tecniche ma organoletticamente parlando come si presenta? Ce la descrive(campione del mondo Biersommelier). Nel calice si presenta diintenso, ravvivato da un fine perlage e con un cappello di schiuma leggera ed evanescente, di tonalità bianco velato.Al naso, evidentidie di panettone candito, resi piacevolmente freschi da una nota balsamica di aceto di birra, delicato e profumato di cereale, arrivano poi sentori di dattero, fico secco, melassa, mandorla, zenzero, pepe, timo selvatico.Al primo sorso stupisce per la suadi aromi. La nota acetica si presenta immediatamente accompagnata da dolci sentori di paste secche e di malto. In chiusura, a completare il percorso, si giunge a una perfetta e pulita sfumatura amaricata, leggermente tannica e legnosa, riconducibile alle botti in cui l’aceto di malto è stato lungamente affinato.Ma con che cosa la abbiniamo una birra del genere. Ci viene in aiuto(ristorante La Torre del Saracino, due Stelle Michelin), vincitore del sondaggiodell’diper la categoria cuochi, a cui intriga in particolar modo la componente sapida, trovata negli aceti dell’Acetaia San Giacomo. Giustamente dice che per prima cosa il piatto in abbinamento deve essere un buon piatto, e su questo non ci piove, poi deve essere salsato, poi anche fruttato, ma potrebbe stare bene anche con un, ad esempio, o anche con unal, ma che ci si può divertire giocando con le temperature. Può essere anche una birra da compagnia, che ti può aiutare nei momenti difficili.Teo Musso ci racconta la sua esperienza alla ricerca di orgasmi gastronomici e di averne trovati parecchi con questa sua nuova creatura, specialmente abbinandola al carrello deie con una 36 mesi.Per ultimo il commento del nostro faro di riferimento birraio, in arte Kuaska, dalla sua pagina Facebook: «Mi è piaciuta tanto ma tanto, la definirei "una Flemish Red alla Teo" mi ha ricordato, con le dovute proporzioni, la Rodenbach Classic incrociata con la Elixir. Sono stati proposti svariati abbinamenti ma il mio li batte tutti. Simil-aspic homemade con gamberoni e peperoni in agrodolce».Per informazioni: www.baladin.it