Birra, l’arte della conservazione: i trucchi per farla al meglio

Pubblicato il 23 gennaio 2021 | 09:32

P

Conservare correttamente una birra significa farla giungere al momento del consumo nelle migliori condizioni possibili

Le birre di frumento

Sono notevoli le differenze tra le diverse tipologie di fusto

L'evoluzione condizionata dalla temperatura

Va evitato ogni movimento dei fusti nelle ore precedenti la spillatura

Le bottiglie, in genere, vanno conservate in posizione verticale

er sgomberare il campo dae procedure comuni, ma errate, è necessario distinguere alcunichiave in tema dicorrettamente una birra significa farla giungere al momento del consumo nelle migliori condizioni possibili evitando cambiamenti negativi. Farlavuol dire favorire la sua trasformazione al fine di raggiungere cambiamenti organoletticamente positivi, mentre l’è lo sperimentare la sua trasformazione per ottenere diverse esperienze organolettiche ed emozionali favorendo il più possibile cambiamenti positivi.La, come sottolinea un servizio pubblicato dal network Fermento Birra, è il concetto di cui ci si deve preoccupare quando si tratta die che non beneficiano in alcun modo di una lunga permanenza nella cella del locale di mescita o nella cantina. Lager a basso o medio grado alcolico, pils, birre con frumento e birre contraddistinte dall’aromaticità dei luppoli come le American Ipa in tutte le loro varianti appartengonoa questa famiglia. Per quanto concerne le, un antico adagio boemo sostiene che debbano starein birrificio (maturazione) e ilnel locale di mescita (conservazione): il basso grado alcolico, l’assenza di rifermentazione e, quindi, di un aggiunta pre-confezionamento di una dose di zucchero e lievito che fungano dadi fronte ad avversità impreviste e, nel caso delle pils, il ridotto contenuto di zuccheri residui e la volatilità delle fragranze luppolate, portano infatti a una rapida degenerazione della birra finita.Per quanto concerne le birre di frumento, leche tale cereale contiene in maggior quantità rispetto all’orzo tendono ain tempi piuttosto rapidi, circa, lasciando la birra non solo più limpida nell’aspetto ma anche più “magra” e senza più le caratteristiche sensazioni setose legate alla presenza del frumento. Inoltre, i, di cui il grano è piuttosto ricco, favoriscono l’insorgenza die rancidi. Infine, le birre fortemente incentrate su aromi e sapori dei luppoli di oltreoceano sono soggette alla rapida decadenza degli effluvi di queste varietà.Le bottiglie hanno tempi di degenerazione molto più rapidi rispetto al fusto. Ilriveste un ruolo fondamentale e il forse poco romantico tappo asi rivela piùsia del sughero che, ancor di più, del tappo a macchinetta. Anche tra ici sono però delle notevoliintrinseche: key keg con sacca e fusti in acciaio sono più affidabili dei fusti in plastica senza sacca, in particolare i petainer che tendono a incamerare più aria dall’attacco rispetto ad altre tipologie di keg.Analizzando la temperatura, più èe più l’della birra rallenta. Se si parla di conservazione unè sempre più affidabile di una. Se invece si sconfina nel territorio della, una temperatura troppo bassa va a rallentare un’auspicabile evoluzione positiva. Ma cosa significa temperatura “troppo bassa”? Il riferimento aureo è la, al di sopra della quale i lieviti si riattivano generando aromi e sentori che possono non essere piacevoli, specie se il luogo in cui la birra è conservata è soggetto adi temperatura che causano continui. L’inevitabile conseguenza è che le alte fermentazioni siano più facili da conservare a livello domestico, perché un ambiente stabilmente sotto iè più che sufficiente. L’sarebbe poter conservare a una temperatura inferiore di circa 5°C a quella di fermentazione.Levanno conservate inper ottimizzare la separazione dei residui di lievito o di luppolo. L’unica eccezione è rappresentata dalle, che vanno conservate inal fine di favorire il contatto del liquido con i lieviti e la flora batterica e mantenere il tappo in sughero bagnato, evitando perdite anche rilevanti a causa dell’evaporazione nel caso non sia presente un ulteriore tappo a corona. Anche ivanno conservati rigorosamente ine andrebbe evitato il più possibile qualunque movimento nelle ore immediatamente precedenti l’inizio della spillatura . L’eccezione è rappresentata dalla sporadica necessità die spillarlo inizialmente “al contrario” proprio pered evitare un’eccessiva differenza tra le birre spillate all’inizio e alla fine del recipiente.Nel concetto di, ovvero di sfruttamento del tempo per ottenere un’evoluzione positiva, ricadono invece le pratiche tradizionalmente impiegate nei birrifici, come laal freddo nei tank, che il manuale della bassa fermentazione raccomanda, o nei pub, come il(sfiato) praticato aiper condurre la birra al suo picco organolettico prima di servirla.