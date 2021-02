Birra OV saluta la primavera con tre etichette rinnovate

Pubblicato il 25 febbraio 2021 | 19:44

è un tripudio di colori, la natura si risveglia dal letargo e si mostra in tutta la sua bellezza. Anche l’abbandona (simbolicamente) il letargo invernale carico di nuova energia e si appresta ad accogliere la bella stagione conEd: tre birre rigorosamente artigianali che lo storico birrificio di Busto Arsizio (Va) presenta in anteprima dopo il restyling delle etichette. Ideali per accompagnare pranzi e pic-nic di Pasqua e Pasquetta, per rinfrescarsi dopo un’escursione in bicicletta o rendere ancor più piacevole e goduriosa una grigliata all’aria aperta, queste birre portano, con un sorso, alla scoperta di mondi paralleli.Per, una golden Ale luppolata, e, un’Helles di ispirazione tedesca, il colore predominante in etichetta è il giallo, simbolo di luce ed energia, sia fisica sia mentale. Non a casoè un inno all’equilibrio zen che si fonda sull'accettazione della transitorietà... come la bellezza della fioritura primaverile dei ciliegi. La chioma folta e bionda diriporta alla mente una sensualissima Catherine Deneuve in “Belle de jour”. Mentresi ispira alla Londra degli anni Settanta e a Carnaby Street, musica psichedelica e “peace and love”.I luppoli sloveni con cui viene prodottarichiamano i profumi della bella stagione perché sprigionano aromi che ricordano i fiori di campo e il fieno appena tagliato. Birra ad alta fermentazione dai sentori delicati, dal colore dorato e dalla spuma compatta, mentre al palato, dopo l’incipit leggermente mielato, sopraggiunge una piacevole nota amarognola.Anche insi percepiscono sentori di primavera: le note maltate di miele e fieno si uniscono ai lievi profumi erbacei e floreali dei nobili luppoli tedeschi. A differenza di Wabi, Chiara è una birra a bassa fermentazione dal colore giallo paglierino, con una schiuma fine e persistente.L’etichetta arcobaleno di, in cui le varie tonalità si intrecciano e si abbracciano in una danza dei colori, trasmette felicità e gioia di vivere al primo sguardo. Le particolarità di questa Ale bianca di ispirazione belga? L’aroma, caratterizzato dall’aggiunta di scorze di arancia e coriandolo durante la bollitura, e la sensazione piacevolmente dissetante che rilascia sin dal primo sorso.si possono acquistare online su shop.birraov.com (19 euro la confezione da 4 bottiglie da 0,5 l), nei migliori beer shop e pub o direttamente nella sede produttiva di Busto Arsizio (via Petrarca 2, lun-ven 8:30-17:30, sab 9:30-13:00).Per informazioni: www.birraov.com