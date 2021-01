Come gustare una birra: meglio alla spina o in bottiglia?

Pubblicato il 20 gennaio 2021 | 15:58

no dei dilemmi che assale i più grandi bevitori di birra è come sia meglio gustare la bevanda a base di luppolo. Nello specifico, molti si chiedono se sia preferibile gustare una birra alla spina o in bottiglia, e quale dei due metodi di conservazione consenta di trarre il massimo in termini di gusto e aroma.

Effettivamente, non si tratta di una domanda banale perché tra la birra alla spina e quella in bottiglia sono presenti delle differenze importanti che hanno un impatto inevitabile sul gusto della stessa. Molte persone preferiscono la bevanda versata con uno spillatore birra, pensando che sia più fresca e genuina. Questo è vero per un gran numero di tipologie di birra, tuttavia, esistono anche delle qualità che danno il massimo in bottiglia.

Ad esempio, le birre bionde industriali hanno sempre un gusto migliore alla spina rispetto alla bottiglia. Questo perché la conservazione garantita dal sistema di spillatura permette di preservare meglio tutte quelle condizioni di luce, temperatura e aria necessarie per mantenere il prodotto al meglio.

Al contrario, alcune birre artigianali crude hanno bisogno della bottiglia per continuare a fermentare, tanto che durante la conservazione all’interno delle stessa potrebbero perfino continuare a sviluppare un gusto ancora più autentico e originale.

Elementi da considerare per scegliere una birra alla spina o in bottiglia

Come si può intuire da quanto detto sopra, esistono vari elementi da prendere in considerazione per poter decidere se sia meglio gustare una birra alla spina o in bottiglia. Sotto abbiamo creato un breve elenco degli elementi principali in modo da non sbagliare più nella scelta:

Tipologia di birra. Il primo elemento da considerare è il tipo di birra. Esistono tantissime tipologie di birre diverse come bionde, scure o rosse, che dipendono da malto, luppolo, aromi, produzione e fermentazione utilizzata. Nonostante ciò, uno dei fattori più importanti riguarda il trattamento subito dalla birra, come filtraggio e pastorizzazione. Le birre filtrate e pastorizzate tendono a conservarsi meglio alla spina. Questo è il motivo per cui la maggior parte delle birre industriali nei bar e pub viene servita alla spina. Le birre crude, invece, le quali non hanno subito dei processi aggiuntivi, devono essere conservate in bottiglia perché all’interno del vetro continuano a fermentare sviluppando il proprio gusto e carattere. Qualità del sistema di spillatura. Conservare una birra tramite un sistema di spillatura può essere conveniente in molti casi, tuttavia, è importante verificare la qualità dello stesso, così come l’igiene. Un sistema di spillatura scadente potrebbe compromettere la qualità, non consentendo di gustare la bevanda come pensata dal produttore. Nei casi in cui non si abbia il tempo adatto per la manutenzione di fusti e rubinetti, è preferibile optare per la bottiglia che non richiede nessun accorgimento particolare. Temperatura. La birra ha bisogno di una temperatura ben precisa, che dipende dalla tipologia. Solitamente, gli impianti di spillatura consentono di garantire una temperatura ben precisa che può essere perfetta per la maggior parte delle bionde industriali. Nonostante ciò, esistono delle birre particolari che richiedono delle temperatura molto più elevate rispetto al funzionamento standard di un sistema di spillatura, come le “barley”, servite anche a 15 gradi, motivo per cui in questi casi la scelta della bottiglia è inevitabile. Preferenze personali. Quest’ultimo fattore è probabilmente il più importante. A prescindere dai dettagli relativi alle proprietà chimiche e fisiche della birra, se un certo tipo di bevanda si preferisce alla spina anziché in bottiglia non c’è motivo per cambiare. L’unico modo per capire se si preferisce una o l’altra metodologia di conservazione è quello di provarle entrambe e scegliere affidandosi solo al proprio gusto.

La birra è una bevanda estremamente versatile. Capire come gustare una birra al meglio può aiutare a portare la propria esperienza di degustazione ad un livello superiore.