Nöel Chocolat, la birra Baladin con il raro cacao di Domori

La birra scura di Natale Baladin Nöel Chocolat

Una birra scura dal gusto di cioccolato

In abbinamento al panettone Baladin, nelle sue due versioni

La storia

ritorna per festeggiare il Natale con tutta la sua eleganza e ricchezza di sapori. La ricetta, nata nel 2019 dalla collaborazione tra il maestro cioccolatiere, si pregia dell’utilizzo del prezioso e raro cacao Criollo, varietà Chuao di(due anni prima, ricordiamo la birra alla liquirizia , altro successo di Baladin). La birra è un perfetto equilibrio tra le note del malto torrefatto e quelle di cioccolato e frutta secca. Disponibile in due formati (75 e 150 cl), le bottiglie sono contenute in un astuccio natalizio. Nöel Chocolat si accompagna perfettamente con il, glassato (con canditi) e senza canditi., di color marrone tonaca di frate, si presenta con una schiuma compatta e persistente. Al naso profumi di cioccolato che si armonizzano con leggere note torrefatte e di frutta secca riconducibili al cereale con cui viene prodotta. L’uso sapiente di cacao Criollo di Domori, nella rara, pregiata e aromatica varietà Chuao, caratterizza la birra fin dal primo sorso evidenziando piacevoli e calde note di cioccolato - ben equilibrate con i sentori di cereale torrefatto - che evocano ricordi di frutta secca. Presente la nota amaricante del luppolo che lascia in bocca un equilibrato retrogusto tra dolce e amaro, appagante ad ogni assaggio. Il merito va anche al maestro cioccolatiere Gianluca Franzoni per aver tostato le fave di questo prezioso e antico cacao rendendo unica la nostra birra di Natale.Ideale per accompagnare i cibi speziati invernali, perfetta con i dolci natalizi, il panettone classico o con i dolci speziati con cannella o arancia.Quello tra Gianluca Franzoni e Teo Musso è indiscutibilmente l’incontro di due visionari, maestri nel creare percezioni sensoriali uniche e accaniti esploratori dei gusti e dei profumi. Gianluca, esperto selezionatore di cacao,si è definito un hidalgo, uno storico nobile cavaliere, che salva e seleziona cacao con l’intento di creare cultura su questo antico prodotto della terra.La sua storia inizia in Venezuela dove esplora piantagioni di cacao alla ricerca delle varietà più aromatiche, spesso scartate per la complessità nella coltivazione e la scarsa resa ma che si rilevano le migliori in termini di aromaticità e che non richiedono importanti quantità di zucchero per esprimere la loro dolcezza.Gianluca fonda Domori più o meno quando Teo apre il suo birrificio. Naturalmente dotati di capacità nel percepire aromi e profumi, li accomuna la loro scelta di voler sperimentare per creare forti ma equilibrate sensazioni a chi assaggia i loro prodotti. Entrambi comprendono l’importanza di dover investire energie nel crearee, nel corso degli anni, mai hanno smesso di farlo incontrando persone, raccontando la loro storia e quella delle loro creazioni.Chiara a tutti e due l’importanza di seguire dal campo al laboratorio gli ingredienti, sostengono il valore dato al controllo della filiera agricola. È quindi stato naturale accettare la sfida di unire le reciproche esperienze per produrre un matrimonio tra cacao e birra. Gianluca ha scelto il suo cacao che ha voluto lavorare direttamente e Teo lo ha inserito, con grande rispetto, nella sua birra che più avrebbe potuto esaltarne le caratteristiche organolettiche. Infine, la scelta del cacao Criollo, nella sua antica e rara varietà Chuao, è stata la migliore dimostrazione di amicizia.Per informazioni: www.baladin.it