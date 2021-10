Otus è il birrificio artigianale delle certezze

Per un birraio l’esperienza, la competenza e la creatività sono valori imprescindibili; tuttavia, in un settore in espansione come quello della birra artigianale, diventa sempre più importante anche la qualità dei servizi commerciali. Le birre Otus sono distribuite tramite il canale Horeca fuorché nella grande distribuzione, ciò a conferma dell’attenzione che il birrificio riserva ai propri clienti.

Cuor di Pane Otus

Abbiamo chiesto a Giampietro Rota, responsabile commerciale di Otus, quali sono i criteri che guidano l’organizzazione della rete distributiva: «Il rapporto fra Otus e i consumatori si realizza nei locali che spillano le nostre birre, per questo i rivenditori sono i partner più importanti del birrificio. Se la qualità delle birre è fondamentale, non meno importanti sono l’immediata disponibilità, le consegne puntuali e l’assistenza tecnica. I nostri protocolli operativi assicurano genuinità e continuità del gusto, i consumatori ritrovano i profumi e i sapori Otus che hanno già apprezzato in precedenza. Pur non contenendo additivi chimici, conservanti e surrogati, le Otus sono stabili e rimangono fragranti».

Il marketing strategico Otus si traduce in benefici per i rivenditori

Il logo Otus, in cui il gufo seduce lo spettatore con uno sguardo magnetico, è il punto focale dell’identità forte e distintiva creata da Mete Comunicazione e Design. I clienti di Otus sono supportati da iniziative di marketing che migliorano il rapporto con il consumatore finale; spaziano dal marketing relazionale - con eventi e presenza nei social media - al merchandising, all’editoria web. Recente è il lancio di Otus Trip, il nuovo magazine online che esplora il mondo in cerca di storie, culture, tradizioni ed eventi brassicoli.

Spillatura

Birre pluripremiate a livello internazionale

Inoltre, i numerosi premi ottenuti da Otus nei concorsi internazionali sono un valore concreto a supporto del rapporto con il consumatore nei punti di mescita. La qualità del marketing trova infatti riscontro nei vari e riconoscimenti ottenuti dal birrificio artigianale di Seriate (Bg) nei più importanti concorsi brassicoli internazionali. Chi spilla Otus nel proprio locale può proporre agli appassionati birre pluripremiate quali per esempio Ambranera e Pils2: quest’ultima nel 2020 è stata la prima birra italiana a salire sul podio nella Categoria 2 German-style Pilsner al concorso European Beer Star, giunto lo scorso anno alla 17ª edizione.

Alessandro Reali e Giampietro Rota

Birre apprezzate da un vasto pubblico

Le “birre del gufo” hanno un’indole popolare. In questo settore che ha visto nascere e sparire numerosi birrifici, Otus è una realtà solida e in crescita che sa coniugare artigianalità e servizi commerciali efficienti e che produce birre artigianali apprezzabili da un largo segmento di consumatori. Una scelta che si è dimostrata vincente e anticipatrice delle tendenze del settore. «Le birre innovative della Rivoluzione Artigianale - spiega Alessandro Reali, birraio di Otus - hanno allargato gli orizzonti del gusto, tuttavia ora si manifesta un ritorno agli stili brassicoli classici».

Alla base della filosofia aziendale per il prossimo futuro troviamo la valorizzazione del territorio. Con “territorialità” il birrificio bergamasco intende l’intero territorio nazionale, puntando sulla sostenibilità e sulla filiera controllata, che sono temi attualissimi su tutti i fronti.

Magazzino Otus

Riconoscimenti e medaglie

AMBRANERA (Oatmeal Stout)

Birra Imperdibile - Guida alle Birre d’Italia 2021 Slow Food

Medaglia d’oro Cat. 5.4 Brussels Beer Challenge 2019

Medaglia di bronzo Cat. 41 European Beer Star 2019

2ª classificata Cat. 19 Associazione Unionbirrai - Birra dell’anno 2018

PILS2 (Pilsner)

Medaglia d’argento Cat. 4.3 Brussels Beer Challenge 2020

Medaglia di bronzo Cat. 2 European Beer Star 2020

Certificato d’eccellenza Cat. 4.3 Brussels Beer Challenge 2019

3ª classificata Cat. 1 Associazione Unionbirrai - Birra dell’anno 2019

RED&GO (Red Ale)

Medaglia d’oro Cat. 15A Barcelona Beer Challenge 2020

Medaglia d’argento Cat. 3.2 Brussels Beer Challenge 2019

B5 (Helles)

Medaglia d’argento Cat. 4.10 Brussels Beer Challenge 2020

Medaglia d’oro Cat. 4A Barcelona Beer Challenge 2020

SIDE B (Blanche)

Medaglia d’argento Cat. 29 European Beer Star 2018

Per informazioni: www.birrificiootus.com