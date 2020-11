Otus piace anche agli esperti: medaglie d’argento per B5 e Pils2

Pubblicato il 28 novembre 2020 | 14:15

I

B5

Pils2

Le Prugne della California

, prima competizione professionale di birre in Belgio, è stata fondata nel 2012 dalla società Becomev (Beer, communications and events). L’annuale competizione internazionale è diventata itinerante nelle più prestigiose città belghe. La città di Brussels ha accolto quest’anno il BBC per la sua 9ª edizione: birre provenienti da tutto il mondo sono state degustate da un panel didi fama internazionale, suddivise in 87 categorie in base ad origine, tipicità e stile. Alla fine della degustazione, le migliori birre di ogni categoria hanno ricevuto una medaglia d’oro, d’argento o di bronzo.Fra le migliori birre artigianali italiane premiate al Brussels Beer Challenge, tra le competizioni brassicole più importanti d’Europa, ci sono due birre di Bergamo: lae ladisi sono classificate entrambe al secondo posto. La Pils2, premiata nella Categoria 4.3 German-Style Lager, recentemente è stata insignita anche della medaglia di bronzo all’European Beer Star 2020 La, premiata nella Categoria 4.10 Helles, è una birra a bassa fermentazione che prende ispirazione dalle Helles tedesche. Prodotta fin dalla nascita del birrificio, avvenuta nel 2015, è una birra essenziale, che trova nel suo equilibrio la sua caratteristica principale. La schiuma è fine e compatta, aderente e persistente. L’aspetto può essere velato per la presenza dei lieviti. Il colore è oro carico. Al naso si percepiscono la leggerezza dei profumi del malto Pils, ricordanti il pane fresco ed il miele millefiori, sono rinfrescati dalle note delicate di erba e spezie del luppolo. Sorprende la sua morbidezza e rotondità, difficili da ottenere in tipologie di birra dotate di tenore alcolico moderato. Aromaticamente è molto fine e gradevole. Il finale non è amaro e l’acidità viene bilanciata dalla dolcezza del malto.Prodotta dal 2016,è una lager di ispirazione tedesco-ceca, con luppoli continentali. Caratterizzata dai profumi floreali e speziati dei luppoli e dai toni dolci dei malti, che in bocca sono bilanciati dall’amaro gradevole del luppolo, questa birra sorprende per la fragranza e l’equilibrio delicato. La schiuma è fine e compatta, aderente e persistente. L’aspetto può essere leggermente velato per la presenza dei lieviti. Il colore è giallo paglierino. Le lunghe maturazioni al freddo, l’acqua povera in sali e l’amaro non invadente dei luppoli sono alla base di questa ricetta e rendono la birra appagante ma nello stesso tempo delicata.Per informazioni: www.birrificiootus.com