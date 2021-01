Le spezie nelle birre belghe: una presenza costante nei secoli

Pubblicato il 22 gennaio 2021 | 07:31

I

Le birre speziate sono state una realtà consolidata in Belgio. Alla fine del XIX secolo operavano circa 3000 birrifici

L'avvento dei mercati esteri e le guerre mondiali modificarono la produzione brassicola belga

Oggi nuove spezie vengono usate in diversi stili di birra, come per esempio le saison e tripel

1986, l'anno della birra e della svolta

I belgi nel 2019 hanno consumato una media di 70 litri pro capite: nel 2000 erano 99

la maggior parte delle modifiche apportate alla birra, incluso l’, sono state attuate dae abbazie, la maggior parte delle quali erano dotate di birrificio e giardino con. I birrai, durante il Medioevo, spesso usavano, non solo per il loro sapore, ma anche peracide. I medici dell’epoca, inoltre, spesso attribuivano alle spezie, ragione che potrebbe spiegare ilche le impiegavano.I birrai belgi, come riporta un articolo pubblicato da Fermento Birra, cominciarono a impiegareverso la fine del XIV secolo. Si può quindi ipotizzare che l’, anche se forse su scala minore e probabilmente in tandem con il luppolo. Un po’ come successe in Inghilterra, dove convivevano Ale (birre senza luppolo) e Beer (con luppolo). Per quanto riguarda la birra belga, le fonti letterarie rimangono scarse fino al 1851, quando l’ingegnere chimicoscrisse il “”. In questo trattato vengono descritte tutte le più importanti birre e i metodi di produzione in Germania, Francia, Inghilterra e Belgio. Per quanto riguarda le erbe e le spezie, Lacambre fa riferimento soprattutto a, essenza di abete rosso, semi di coriandolo,, semi del paradiso, pepe di Cayenna, fiori di sambuco,Va da sé che lesono state una realtà consolidata in Belgio, tenuto conto dell’esistenza di circa 3.000 birrifici alla fine del XIX secolo che servivano principalmente i. Con l’, che assalirono il mercato belga, i birrai dovettero allinearsi e cominciare a produrre, birre speciali e stout, a discapito delle loro tipiche birre ad alta fermentazione. Le duemondiali ebbero poi un forte impatto sul, alcuni dei quali chiusero definitivamente, e sulla varietà stilistica disponibile sul mercato.Alla fine degli Anni ‘70 del XX secolo lo scenario belga era costituito da circa 100 produttori. Ispesso erano di proprietà familiare e continuavano a brassare per la. Iinvece lavoravano quantità massicce e detenevano circa l’80% del mercato pur continuando a produrre secondo le, alcune delle quali contenevano spezie. L’impiego di erbe e spezie divenne quindi ancora meno evidente, affinché le birre potesseroe la loro fresche, pulite pilsner.Un anno di svolta in Belgio, è stato il 1986, dichiarato “”. Alcuni birrai tornarono sui loro passi, producendo, impiegando.Oggi nuove spezie vengono usate in diversi stili di birra , come per esempio le saison e tripel. Tra le birre che, si possono annoverare anche le, inizialmente pensate per il mercato straniero, ma ben presto diffuse anche localmente. In ogni caso anche alcune delle più famose birre belghe contengono un pizzico di spezie.L’utilizzo comune è solo per, non per crearne una che abbia il sapore di una spezia precisa. Coloro che negli Anni ‘80 hanno riscoperto le loro, continuano a seguire lo stesso sentiero. Ovviamente, con laattuale su scala mondiale, anche i birrai belgi sentono la voglia di. Questo può avvenire attraverso l’. Un’evoluzione prevedibile oggi che il Belgio conta oltre 350 birrifici e 250 beerfirm e che il mercato interno si restringe di anno in anno: i belgi nel 2019 hanno consumato una media di 70 litri pro capite; nel 2000 erano 99.