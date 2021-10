Tris di birre Bavaria, una bottiglia per ogni occasione

Bavaria Premium è la pilsner dissetante dal gusto estremamente fresco, caratterizzata da lievi note di luppolo e malto. Il segreto? Una scelta accurata dell’orzo e un lievito di qualità superiore. Ideale per una degustazione a base di formaggi freschi, carni bianche oppure pesce.

Bavaria 0.0 Ipa, Premium e 0.0

Dopo lo sport

Per chi non vuole rinunciare al piacere di una birra fresca, l’analcolica Bavaria 0.0% è perfetta da bere dopo aver fatto attività fisica: ha un apporto calorico di 24 Kcal x 100 ml, paragonabile a uno sport drink isotonico e inferiore a una spremuta di arancia o un tè freddo. Rinfrescante, chiara, sviluppa un gusto intenso che nasce da un processo di produzione che preserva il gusto genuino della birra, pur in assenza di alcol.

Ricchezza aromatica da meditazione

Un’altra analcolica è Bavaria 0.0% Ipa, caratterizzata da un retrogusto con note di frutti tropicali e agrumi, note luppolate e una ricchezza aromatica intensa. Prodotta con quattro varietà di luppoli americani e australiani (Citra, Amarillo, Ella e Simcoe) e con acqua minerale naturale proveniente dalla sorgente di proprietà, offre un gusto ricco anche in assenza di alcol.





Per informazioni: www.bavaria.com