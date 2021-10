Caffe Cagliari, le miscele della linea Equipa

Caffè Cagliari si presenta a Host Milano, dal 22 al 26 ottobre con un look rinnovato e un progetto inedito. All’interno del proprio stand (Padiglione 13 Stand F35-G34) sarà presentata Equipa, una linea di prodotti premium destinata al canale Horeca che comprende due miscele Frutado ed Especiado.

La miscela Frutado della linea Equipa

Entrambe hanno vinto la Medaglia d’oro all’International Coffee Tasting 2021, il concorso promosso dall’Istituto internazionale assaggiatori caffè (Iiac) che valuta e premia i migliori caffè, nella categoria blend per espresso.

Degustazioni e abbinamenti

La presentazione ufficiale di Equipa si svolgerà con una serie di eventi legati alla degustazione delle due miscele. Dalle estrazioni realizzate con i sistemi più tradizionali come l’espresso e la moka, a quelle più innovative come V60 o cold brew curate dal Coffee Expert Matteo Barbarossa che guiderà i presenti in un percorso sensoriale che coinvolge tutti i sensi grazie agli abbinamenti di pasticceria realizzati sul momento da Luca Balboni, Pastry Chef Designer. Le degustazioni si svolgeranno nelle giornate del 24-25 e 26.

MIscela Especiado di Caffè Cagliari

Amaranthus Herbis

Esplorazioni sensoriali che si estendono anche alla percezione olfattiva: dalle miscele Frutado ed Especiado sono state create anche due essenze di profumo. La collaborazione con Vincent Gambino, naso profumiere creatore del brand Amaranthus Herbis, ha permesso di ottenere due eau de parfum estratti direttamente dalle miscele Equipa che descrivono l’armonia di note presenti nelle due miscele.

Per informazioni: www.caffecagliari.it