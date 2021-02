Come fare un cappuccino perfetto? Lo svelano Cocco e Julius Meinl

Pubblicato il 12 febbraio 2021 | 18:16

In tv i segreti del cappuccino

Gianni Cocco

La miscela Poesia

viennese con cuore produttivo in, e, docente dell’Accademia Aicaf e famoso “”, portano sul piccolo schermo tutti i segreti delle fasi della lavorazione del caffè: dalla pulizia delladel crudo, passando per le diverse tecnologie per la sua, che rappresenta la nota inconfondibile che distingue leJulius Meinl, fino ad arrivare a un’altissima qualità in tazza.Il 13 febbraio, durante la trasmissionedisu Rete 4, il maestro delporterà, infatti, tutti i telespettatori in un meraviglioso viaggio dal chicco alla tazzina, svelando come preparare una delle bevande più amate dagli italiani: ilPuò sembrare una “ricetta” banale, visto che per la sua preparazione occorrono solo due semplicissimi ingredienti:, che montato a vapore forma una, ma ottenere unperfetto richiede alcuni piccoli accorgimenti come un corretto dosaggio di latte e caffè, ma soprattutto è fondamentale che le materie prime siano di altissima qualità.Lo sa bene Julius Meinl , dal 1862 seleziona i miglioricoltivati in oltre 30 Paesi: dal, al, poi in, passando dall’India per arrivare in Indonesia e Vietnam. Dietro a un caffè di eccellenza si trova sempre una produzione attenta alla qualità in ogni sua fase.Per questa speciale creazione, Gianni Cocco utilizzerà ladi, una complessa miscela di varietà armoniosamente composte di due diversi chicchi: Arabica dell’America centrale, Colombia e Nicaragua e del miglior Santos brasiliano e i migliori Robusta indiani che conferiscono a questo espresso il tipico gusto forte italiano con una delicata nota di cacao amaro. Il suo corpo pieno e il suo gusto equilibrato, lo rendono il partner perfetto di un latte di alta qualità per la creazione di un cappuccino a regola d’arte.