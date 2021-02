Isabella Potì nuova ambassador di Julius Meinl in Italia

Pubblicato il 18 febbraio 2021 | 17:58

U

Isabella Potì

na cuoca e pasticcera per metà pugliese e per metà polacca, una torrefazione viennese ma con cuore produttivo tutto italiano. È da un mix unico di culture e influenze diverse che nasce la partnership tra. La giovane professionista, che ha fatto della pasticceria il suo cavallo di battaglia ed è ritenuta, affiancherà il brand nel corso del 2021 in occasione di eventi e iniziative di comunicazione, oltre a servire caffè Julius Meinl all’interno dei propri locali, il ristorante Bros’ (1 stella Michelin) e la trattoria Roots.La decisione di iniziare un percorso con la torrefazione austriaca è avvenuta dopo un’attenta analisi: «Ho scelto Julius Meinl solo e unicamente dopo averlo comparato con altri tipi di caffè utilizzati nei nostri ristoranti: ci siamo immediatamente resi conto della differenza sostanziale in qualità e gusto», ha commentato. «La leggera acidità, la resa delle capsule Inspresso Professional e l’attenzione per la tostatura combaciano esattamente con quello che è il mio gusto personale ed è quindi ciò che vorrei proporre tutti i giorni ai miei clienti».«La collaborazione con Isabella Potì ci rende particolarmente felici e non vediamo l’ora di iniziare a lavorare a quattro mani sui primi progetti», ha dichiarato, marketing manager & sales regional manager North-West di Julius Meinl. «Siamo sicuri che grazie all’expertise di Isabella, soprattutto nel mondo della pasticceria, potremo creare progetti interessanti e innovativi, valorizzando insieme i nostri prodotti e il brand».: una monoporzione a base di “Vietnam - Whisky Barrel Aged Arabica”, miscela parte del progetto, che celebra l’artigianalità e l’origine dei chicchi con una produzione artigianale, sostenibile e di eccellenza in tutti i passaggi, dalla pianta alla tazza. La tarte, una raffinata creazione di pasticceria che esalta al meglio l’aroma del caffè combinandolo con latte e cardamomo verde, è parte della linea di dolci “Sista” firmata da Isabella Potì e destinata al take-away: può essere infatti ordinata da lunedì a venerdì su Instagram , via mail o telefonicamente (351 6615513) e ritirata presso il ristorante Bros’ a Lecce.Nel suo ruolo di ambassador Julius Meinl, Potì si unirà a, volti del brand in Italia da diversi anni.Per informazioni: www.meinl.it