Gli italiani il caffè lo bevono a casa, cresce l'interesse per le cialde

Il 57% degli intervistati preferisce la cialda

La spinta della sostenibilità

ono in aumento gli italiani che preferiscono assaporare un buonfumante a casa propria piuttosto che al bar. Come emerso da un’indagine appena conclusa tra i consumatori appartenenti alla digital communityche il 57% dei consumatori preferisce ilcontro il 56% che, invece resta legato al macinato per. Un’analisi, che individua consumatori sempre più esigenti che, in gran parte, hanno ormai sostituito la “vecchia” moka con macchinette per espresso.Inoltre, l’attenzione sempre più vigile al tema dellasta investendo anche il mondo del caffè. Infatti, la filosofia legata ai temi ecologici ben si concilia alla tendenza legata all’aumento d’interesse dei consumatori verso la: pratica, green e caratterizzata da elevati standard qualitativi, non a caso è il sistema che più eguaglia il “caffè del bar” e che garantisce un gusto omogeneo, corposo, denso e cremoso.Ma il tema centrale dell’interesse a favore della cialda resta l’, infatti, una volta esausta, la cialda è smaltibile nell’e trasformabile in compost, grazie all’aumento sul mercato di cialde compostabili, ideali per la concimazione dei terreni, dove sono ben sfruttate le buone proprietà fertilizzanti dei fondi di caffè e della velocedei due veli di carta che racchiudono la miscela.(Aska News)