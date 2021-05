“Kimbo, una tazza di Napoli”. Capsule compatibili on air nella nuova campagna di comunicazione

Pubblicato il 11 maggio 2021 | 10:38

Lo spot racconta l'eccellenza della cultura del caffè, che in Kimbo ha radici profonde

, il cui concept creativo si aggancia a quello portato avanti nella campagna istituzionale andata in onda a partire dal 28 febbraio. Una campagna per raccontare “Una tazza di Napoli”, la nuova storia del brand che pone sempre più al centro il legame di Kimbo con la sua città, Napoli.Sorseggiare una tazza di Kimbo non si riduce più soltanto al semplice momento di piacere, ma si trasforma in un viaggio: è l’anima di Napoli che, attraverso ogni chicco, riesce a regalare il sole, il mare, la cultura, l’umanità, la bellezza e le tradizioni di questa città.e vera ambasciatrice del marchio dal 2018.Lo spot racconta l’eccellenza della cultura del caffè, che in Kimbo ha radici profonde ed è tra le migliori espressioni della tradizione napoletana. Talento imprescindibile di questo saper fare è quello della tostatura, talmente particolare e unica da rendere il: si tratta di un’arte antica tipicamente partenopea di cui Kimbo è custode da quasi 60 anni, che valorizza l’essenza di ogni chicco e garantisce il giusto equilibrio di gusto e aroma in ogni miscela, per una resa in tazza unica. Ed è proprio la tostatura che consente a Kimbo di imprimere a fuoco, in ogni chicco, l’anima di Napoli.Obiettivo della nuova campagna è li sul mercato e capace di conquistare tutti i palati. Prodotti oggetto di una recente operazione di restyling del packaging, un rinnovamento grafico volto al raggiungimento di un’uniformità di gamma e ispirato al punto di forza del brand: il talento napoletano della tostatura. Tra le varie proposte figurano le capsule compatibili con le macchine a uso domesticoparticolarmente apprezzate dai consumatori e disponibili nelle varianti Napoli, Intenso, Espresso Barista 100% Arabica, Lungo 100% Arabica e Bio Organic.Alla gamma di capsule si aggiungono le compatibilidisponibili in sei diverse varianti con una selezione di miscele premium distinte per il gusto unico e la varietà degli aromi: Napoli, Intenso, Espresso Barista 100% Arabica, Cortado, Cappuccino Napoli, Caffè al Ginseng. Infine, arricchiscono la gamma di porzionati Kimbo le capsule compatibili con macchine ad uso domestico, con tre diverse miscele premium: Napoli, per un caffè corposo e dolce; Intenso, dal gusto deciso e persistente e con note di cioccolato fondente ed Espresso Barista 100% Arabica, dall’aroma delicato e floreale.Per informazioni: www.kimbo.it