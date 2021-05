Julius Meinl: “Momenti perfetti”. Il piacere di un caffè al bar

Pubblicato il 27 maggio 2021 | 18:29

I locali aderenti all'iniziativa riceveranno una fornitura gratuita di 2 kg di caffè

Un voucher per offrire un caffè a un amico

econdo una ricerca commissionata da Julius Meinl, storica torrefazione viennese con cuore produttivo in Italia, per il 79% degli italiani il piacere di condividere un caffè è ciò che è più mancato durante il lockdown. Ed è proprio per aiutare a “recuperare” i quasi 12 miliardi di momenti di condivisione che in questi mesi non sono stati goduti cheL’iniziativa è stata ideata con l’obiettivo di, dando finalmente la possibilità ai propri clienti di incontrarsi per vivere insieme tanti “momenti perfetti” davanti ad un buon caffè.A partire; fino alla fine di luglio sarà possibile ritornare insieme nel proprio locale del cuore, per condividere un “momento perfetto” davanti ad una tazza di caffè.Tutti iriceveranno, insieme al materiale di comunicazione da esporre nel punto vendita, anchee un rifornimento di materiali per il caffè d’asporto (bicchieri, vassoi e bag).. Una campagna che mira a far riscoprire l’importanza dei piccoli momenti della vita di ogni giorno, quelli che davvero contano: tutti quegli avvenimenti che contribuiscono a rendere speciali le esistenze. Momenti che, spesso, si vivono non solo in compagnia delle persone care, ma anche davanti a una tazza di caffè: sono questi i piccoli momenti che Julius Meinl vuole aiutare a riscoprire ogni giorno, per viverli appieno e capire così che sono davvero “molto più di un momento”.Per informazioni: juliusmeinl.com