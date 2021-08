Morettino celebra la Sicilia con una selezione di caffè dedicata al territorio

Raccontare la Sicilia attraverso il suo immenso patrimonio di saperi e sapori è la sfida che si è posta Morettino, storia torrefazione siciliana che ha appena tagliato il traguardo dei 100 anni di attività. Per celebrare lo storico traguardo, l'azienda ha deciso di omaggiare il proprio territorio lanciando il progetto "I caffè di Sicilia". L'iniziativa si inserisce nell'ambito di un percorso progettuale di ampio respirto che coinvolgerà nei prossimi mesi il Museo del caffè e la Scuola del caffè Morettino attraverso eventi e percorsi didattici e ricettivi che prevedono la collaborazione con le istituzioni locali.

I caffè di Sicilia di Morettino

L'omaggio al caffè alle meraviglie della Sicilia

Il progetto “I Caffè di Sicilia” comprende una selezione di caffè dedicata e composta da esclusive miscele di caffè artigianale macinato fresco, create dai maestri torrefattori Morettino per rispecchiare - attraverso gli aromi e i profumi - le caratteristiche tipiche dei territori a cui ciascun blend è dedicato. Una sorta di Grand Tour dell’isola, che riprende alcune delle tappe siciliane del “Viaggio in Italia” di Goethe attraverso la valorizzazione dei luoghi iconici della Sicilia. Non a caso, i luoghi a cui Morettino a dedicato le sue nuove creazioni vanno dalle architetture arabo-normanne del Palazzo reale e della Cattedrale di Palermo e del Duomo di Monreale, alla Valle dei Templi di Agrigento passando per il Parco archeologico di Selinunte, il Teatro antico di Taormina, il barocco dei Quattro Canti, la maestosità del Teatro Massimo e l’esoticità dell’Orto botanico di Palermo. Proprio qui alla fine dell’Ottocento, fu piantato il primo esemplare di Coffea Arabica della Sicilia, dalle cui talee sono nate in seguito le piante della piantagione sperimentale di caffè, che crescono rigogliose nei giardini della torrefazione Morettino.

Ovviamente, ogni miscela custodisce i profumi e i sapori del territorio a cui sono dedicate: la miscela dedicata ai Quattro Canti, per esempio, esprime aromi di sesamo e marmellata di agrumi, quella dedicata al Duomo di Monreale note di mandarino tardivo della Conca d’oro, il blend “Valle dei Templi”, note di fiori di mandorlo, e, ancora, il caffè ispirato a Selinunte sentori di pan tostato che richiamano il pane nero di Castelvetrano e di note floreali come quelle del Giglio di mare, che cresce spontaneo tra le dune di sabbia. È possibile acquistare “I Caffè di Sicilia” online sul sito e nei bookshop dei principali siti culturali dell’isola.

Andrea Morettino: «Vogliamo tornare all'essenza investendo su valori autentici e innovazione sostenibile»

«Il caffè è da sempre simbolo di condivisione, accoglienza e di integrazione. In questa difficile fase storica, occorre continuare a credere nei nostri territori e nei nostri valori. Il progetto “I Caffè di Sicilia” racconta di un’identità che va riscoperta, con coraggio e spirito di appartenenza. Vogliamo tornare all’essenza, ad un concetto di accoglienza e di bellezza condivisa che ci appartiene e che viene spesso apprezzato dagli ospiti di questa meravigliosa terra, ma purtroppo raramente da noi stessi siciliani. E per fare questo occorre continuare a tramandare le nostre tradizioni, investendo sui valori autentici e su innovazioni sostenibili e digitali, con l’obiettivo di stimolare un dialogo fisico o social che sia, ma sempre positivo e lungimirante», ha affermato Andrea Morettino, quarta generazione della famiglia di torrefattori siciliani.