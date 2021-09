Hausbrandt, un panorama di aromi

Hausbrandt ha partecipato a Cibus di Parma, la più grande vetrina del food Made in Italy dedicata a operatori e professionisti del settore agroalimentare, con uno stand dedicato alla presentazione della nuova linea di caffè per i canali Gdo e Retail. In particolare, Moka, caffè macinato 100% Arabica in barattolo da 250 grammi caratterizzato d un piacevole aroma di cioccolato e un gusto dolce e morbido, e Gold Delizia, miscela di caffè macinato in pack da 250 grammi: una miscela di selezionati chicchi di Arabica e Robusta, dall’aroma ricco e gusto pieno, ideale per chi ama un caffè intenso ed energico.

Moka, caffè macinato 100% Arabica

Capsule in alluminio e compatibili

Molta apprezzata dagli operatori presenti a Parma anche la nuova linea di capsule in alluminio riciclabile compatibili: Gourmet, Intenso, Decaffeinato. Nel dettaglio, Gourmet è caffè macinato 100% Arabica, una miscela elegante e ricercata, con note speziate e agrumate.

Le capsule Gourmet

Intenso è una miscela di caffè macinato delicata ma dal gusto persistente, in cui emergono note di cioccolato fondente, nocciola tostata e biscotti, mentre Decaffeinato, miscela di caffè macinato presenta note di cioccolato e frutta secca. Delicato e piacevole, sviluppa meno dello 0,1% di caffeina.

Il sistema "Epica"

Da segnalare anche le principali miscele di caffè e monorigini in capsule "Epica", il sistema brevettato da Hausbrandt compatibile esclusivamente con le macchine per il caffè Guzzini|Hausbrandt.

Decaffeinato, e Intenso capsule novità di Hausbrandt

Per informazioni: www.hausbrandt.it