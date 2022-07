Julius Meinl presenta la sua nuova monorigine: The Originals Limited Edition Perù

Un anno importante per Julius Meinl, la storica torrefazione austriaca con cuore produttivo in Italia che da oltre un secolo e mezzo tramanda di generazione in generazione il proprio know-how e la propria passione per il caffè, compie 160 anni. Per celebrare questo importante traguardo l'azienda arricchisce la gamma The Originals con la nuova monorigine specialty: The Originals Perù. Continua così il progetto nato per celebrare l’artigianalità e l’origine dei chicchi, una produzione sostenibile e di eccellenza in tutti i passaggi, dalla pianta alla tazza, per un’esperienza unica.

The Originals Limited Edition Perù

The Originals Limited Edition Perù, nasce dalla passione dei coltivatori, dei maestri torrefattori e dei baristi che hanno contribuito a realizzare con tutta la loro straordinaria esperienza un caffè di altissima qualità. Una monorigine 100% arabica, unica e inconfondibile dal sapore deciso, corposo e pieno con una sensazione aromatica setosa e una leggera acidità che richiama l’arancia dolce, mentre il suo retrogusto di nocciola e anacardi donano un perfetto equilibrio in tazza.

Un progetto che viene da lontano

Il progetto The Originals Limited Edition Perù parte da molto lontano e precisamente dalla città di Vilcabamba, l’ultima città dell’Impero Inca. In suo onore, 90 anni fa, la famiglia Uturunco ha fondato Hacienda Vilcabamba, dove ancora oggi, Enriqueta Uturunco utilizza i canali d’irrigazione Inca. La combinazione di alta quota e basse temperature durante la notte permette di prolungare fino a 56 ore il tempo di fermentazione dei loro caffè lavati, queste variabili, insieme all'attenta tostatura dei maestri torrefattori di Julius Meinl ne valorizzano il profilo aromatico, che si traduce in un caffè ricco e complesso, con note dolci come il miele e decise come il cioccolato fondente.

Per rendere la celebrazione dell'anniversario di Julius Meinl ancora più speciale, l'azienda ha tostato il primo lotto di questo caffè monorogine nella data esatta della sua fondazione 160 anni fa, ovvero il 5 aprile.

Il secondo lotto di questa nuova monorigine Limited Edition Perù, tostato a inizio giugno, è stato presentato per la prima volta al World Of Coffee, la più importante manifestazione a tema caffè organizzata dalla Specialty coffee association (Sca).