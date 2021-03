Caffè e pasticceria, binomio perfetto. Anche secondo la scienza

Pubblicato il 10 marzo 2021 | 07:32

Isabella Potì

Andreas Acherer

I ricercatori della hanno dimostrato attraverso uno studio pubblicato sul Journal of Food Science che. In virtù del suo stesso meccanismo d'azione, infatti, il caffè altera temporaneamente il gusto, riducendo in particolare la capacità di sentire sapori dolci, con il risultato che se ne sente subito il bisogno. Lo sa bene, storica torrefazione austrica con cuore produttivo in Italia, che da quasi continua a tramandare di generazione in generazione il proprio know-how e la propria passione per il caffè, con l'obiettivo di ai propri clienti, dalle pasticcerie ai bar ai ristoranti. Andando in questa direzione, Julius Meinl ha rafforzato il suo legame con il mondo della pasticceria siglando una partnership con La giovane cuoca e pasticcera, che ha fatto della pasticceria il suo cavallo di battaglia ed è ritenuta una tra le pastry chef più talentuose del panorama italiano, ha già reso concreta la collaborazione con Julius Meinl, creando la nuovissima "": una raffinata monoporzione a base di latte e cardamomo verde e Vietnam Whisky Barrel Aged Arabica, miscela parte del progetto che celebra l'artigianalità e l'origine dei chicchi. Il risultato è una creazione di Sono sempre di più i pasticceri che scelgono il caffè come protagonista delle proprie creazioni. Tra questi anche la pasticceria di Pavia, per cui il caffè è parte di una ricerca attenta di ingredienti della massima qualità: per questo hanno scelto la miscela, dall'aroma avvolgente e attenta alla sostenibilità sociale oltre che ambientale. è invece la classica miscela perfetta per l'espresso, scelta dall'ambassador di Julius Meinl, premiato da anni con le prestigiose "Tre Torte" del Gambero Rosso, il quale sottolinea: «e questo mi ha dato modo di sperimentare abbinamenti inconsueti». Dolci creazioni tutte da scoprire insieme a Julius Meinl. Per informazioni: www.meinl.it