Cumplida Refinada Nespresso, caffè monorigine da intenditori

Pubblicato il 28 aprile 2021 | 21:30

L

Le capsule di Cumplida Refinada Nespresso - Foto: Marta Giglio

Degustarlo nero, come Espresso o Lungo

Andrea Berton - Foto: Marta Giglio

La ricetta: Guancia di vitello

Guancia di vitello con salsa al caffè Nicaragua - Foto: Marta Giglio

Preservare gli ecosistemi

, il caffè nicaraguense proveniente da agricoltura sostenibile nelle montagne intorno a Matagalpa, è la novità di questa stagione delladei luoghi più vocati del mondo. Gli aromi distintivi di questi caffè non sono infatti solo legati ai loro Paesi, ma anche a specifiche tecniche di lavorazione utilizzate dalle comunità agricole locali., risultato di una particolare fermentazione. Per la Cumplida Refinada, gli esperti di Nespresso, già presenti in Nicaragua dal 2018, hanno lavorato fianco a fianco dei coltivatori delle piccole aziende agricole locali per produrre attraverso un processo innovativo e una cura artigianale un caffè in grado di riportare in tazza le migliori caratteristiche della varietà, l'Arabica Marsellesa.È stato un lavoro approfondito nella fase successiva alla raccolta manuale del caffè, soprattutto nella fase di fermentazione, che ha portato a scoprire il metodo a secco fermentato, unico nel suo genere, in grado di sprigionare aromi delicati e dolci. Proprio come avviene per i vini, la fermentazione è una fase fondamentale della lavorazione di qualsiasi caffè, perché ne svela i sapori e gli aromi più autentici. Sono le condizioni che un coltivatore sceglie per farlo fermentare a determinarne, a processo concluso, il gusto in tazza. Spruzzando con lieviti naturali le bacche (o "ciliegie") di caffè più mature e lasciandole fermentare per 72 ore, queste sono infatti in grado di sviluppare. I coltivatori sono stati poi in grado di monitorare abilmente il tempo e la temperatura di fermentazione per rivelare un profilo di caffè anche particolarmente audace, prima di una ulteriore essiccazione per altre 2-3 settimane. Per godere al massimo dell’aroma di Master Origins Nicaragua La Cumplida Refinada si consiglia di degustarlo nero, come Espresso (40 ml) o Lungo (110 ml).Lo chef stellatodel ristorante Berton di Milano, ispirandosi all'aroma di questo caffè, ha creato. Questo il procedimento: dopo aver stufato la guancia per 3 ore con burro, aglio e cipolla, si compone la salsa aggiungendo al liquido di cottura scalogno, timo e rosmarino, panna e uguale quantità di caffè espresso.Anche la Cumplida Refinada nicaraguense è, soprattutto quelle piccole con una particolare attenzione al valore della cooperazione e all'economia rurale, all'etica del lavoro , fornendo anche competenze da sfruttare in lungo periodo. Sono stati anche piantate centinaia di migliaia di alberi locali, con l’obiettivo di preservare gli ecosistemi e sostenere la produzione di caffè di alta qualità. In particolare per La Cumplida, il consumo di acqua è stato ridotto della metà e le ciliegie di caffè sono state fornite da 20 aziende agricole dando lavoro stagionale prolungato a molti agricoltori e creando ulteriori posti di impiego per le comunità locali. Costruito anche un nuovo moderno magazzino di lavorazione.da parte di entità agricole come il Cirad, il Centro francese di ricerca agricola per lo sviluppo internazionale.Per celebrare l'edizione limitata del caffè, sono disponibili per l'acquisto anche due. La tonalità rosso intenso dell'interno delle tazze di caffè ricorda il colore della ciliegia di caffè che si sviluppa durante il processo di fermentazione, un chiaro riferimento alla passione per l’innovazione che accomuna Nespresso e il Nicaragua. Il caffè Master Origins Nicaragua La Cumplida Refinada di Nespresso èper un periodo limitato.Per informazioni: www.nespresso.com