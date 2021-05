Un dolce inizio di giornata insieme al caffè Julius Meinl

Pubblicato il 05 maggio 2021 | 10:30

Caffè Julius Meinl e Pain au Chocolat di Mirko Zenatti

affè e brioche, grazie!”: sono le parole d’ordine in tutti i bar d’Italia, un binomio perfetto che ha reso la colazione all’italiana celebre in tutto il mondo. Il, grazie al suo inconfondibile aroma e il suo gusto deciso, è infatti la; che sia una brioche, un pain au chocolat o un krapfen. Ma per i veri estimatori, il caffè non è solamente una bevanda da consumare in abbinamento, ma può diventare un prezioso Julius Meinl , storica torrefazione austriaca con cuore produttivo in Italia che ha aperto la sua prima torrefazione a Vienna quasi 160 anni fa, continua a tramandare di generazione in generazione il proprio know-how e la propria passione, dando vita ad un caffè di altissima qualità.sono capisaldi di Julius Meinl, che continua ad investire per offrire la migliore esperienza di caffè possibile ai propri clienti, dalle pasticcerie ai bar e i ristoranti.Lo sa bene, vincitore di 3 pani Gambero Rosso e candidato italiano al Mondial du Pain in Francia, che per creare il suo delizioso “ Pain au Chocolat con stecche al caffè e caramello salato ” utilizza la storica miscela. Una caffè 100% Arabica proveniente dalle migliori coltivazioni di Brasile e Africa Orientale con certificazione UTZ, che si distingue per il suo gusto unico dall’aroma corposo, il sapore fruttato e speziato, impreziosito da una crema densa e vellutata. L’aroma inconfondibile di 1862 Premium è merito anche di un design eccezionale e una tecnologia d’avanguardia, che permette al barista di macinare al momento e in due secondi solo la quantità di chicchi perfetta per ogni singola tazzina di caffè.: secondo Mirko Zanetti, «le note amare del caffè smorzano il dolce del caramello, inoltre il suo sapore ricco di aromi coinvolge non solamente il palato, ma anche l’olfatto regalando così un’esperienza di gusto unica». Un piacere tutto da esplorare insieme a Julius Meinl.