È online il nuovo magazine “Pausa Journal” di Manuel Caffè

Tra storie di famiglia, ricette e consigli per gli appassionati del caffè, è online il nuovo magazine dell’azienda veneta Manuel Caffè “Pausa Journal”, ora arricchito nei contenuti rispetto alla versione cartacea che negli anni ha fatto la storia della comunicazione aziendale e che ora contribuisce a dare una nuova identità e nuovi valori alla stessa. Ed è proprio sul rinnovamento di grafica e contenuti che è nato il nuovo magazine di Manuel Caffè, da pochi giorni online e pensato per soddisfare le esigenze dei consumatori, quelli già fidelizzati, che intendono essere aggiornati sulle novità del mondo Manuel, e quelli interessati in modo generico al mondo del caffè, curiosi di sperimentare un prodotto che forse ancora non conoscono.

«Abbiamo voluto arricchire il nostro sito con una sezione magazine, dove i nostri estimatori possono trovare consigli, ricette e un dialogo diretto con noi», spiega Cristina De Giusti, ceo di Manuel Caffè. «In realtà il nuovo magazine l’abbiamo concepito come contenitore di immagini, di emozioni, di ricordi legati alla nostra storia e alla nostra famiglia, con focus sul nostro territorio. Abbiamo la sede a Conegliano (Tv), le nostre colline sono state elette Patrimonio Unesco di recente, un territorio che parla di bellezza e qualità, come il nostro caffè».

Manuel Caffè

User experience migliorata per coinvolgere al meglio l’utente

“Pausa Journal”, progettato seguendo le linee guida della comunicazione istituzionale aziendale, affianca il sito aziendale, che ha subito un importante restyling, e l’e-shop, arricchendolo di contenuti per un risultato impattante e diretto, a partire dall’approccio tecnologico di tutto il sito, pensato per una fruizione sia da pc che da tablet e smartphone. È stata infatti migliorata la user experience per incontrare meglio le emozioni e le sensazioni dell’utente che interagisce con il sito web.

La grafica del nuovo magazine, come detto, colpisce l’utente fin dal suo arrivo in homepage. Le sezioni Coffeestyle, con i preziosi consigli sul caffè, Cofee&Chef, con le ricette sperimentate direttamente da influencer e chef, che declinano l’uso del caffè in mille modi, e Family’s_Voice dove si trovano interviste ed approfondimenti. Mentre la sezione Sapere è dedicata ai programmi dei corsi della Sapere Coffee Academy, una vera e propria accademia del gusto, che promuove approfondimenti sulla salute e sicurezza alimentare, sulla manutenzione e pulizia delle attrezzature e contribuisce alla qualificazione di baristi ed operatori del settore che coltivano la passione per l’eccellenza nel servizio offerto ai loro clienti. Le news e gli eventi si trovano nella M-Community, con immagini e video in continuo aggiornamento.

Cristina, Mauro e Giuseppe De Giusti

Un percorso di scoperta e approfondimento sul mondo del caffè

Il sito è orientato principalmente al mondo professionale, data la presenza di informazioni e video capaci di raccontare il prodotto nei minimi dettagli. È possibile, inoltre, scaricare immagini e schede tecniche grazie alla funzione download. La struttura di tutto il portale conduce l’utente in un percorso di scoperta e approfondimento sul mondo del caffè: dalla narrazione di storie, alla descrizione delle zone di provenienza delle cultivar selezionate, dai dettagli sulle fasi di raccolta, tostatura e miscelazione alla storia e ai volti di chi, in azienda, lavora da sempre con passione e impegno.

La famiglia De Giusti gestisce questa azienda italiana del caffè, sin dalla nascita nel 1975 da laboratorio artigianale creato da Giuseppe e che ancora oggi rappresenta la tradizione e la ricerca della massima qualità. Ricerca e passione contraddistinguono ancora oggi l’operato dei figli Emanuela, Mauro e Cristina, nella proposta di miscele pregiate e che li vede in prima linea nella promozione del benessere fisico e della corretta alimentazione, attraverso il sostegno a manifestazioni sportive e iniziative culturali.

Per informazioni: www.manuelcaffe.it