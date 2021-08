Gold Medal, Decaffeinato e Napoletano: le tre novità di Kimbo e Caffitaly, insieme

L’accordo tra Kimbo e Caffitaly, stretto nelle scorse settimane, diventa subito realtà con il lancio di tre nuove miscele dal gusto e dal sapore unico, frutto del connubio perfetto tra il Caffè di Napoli e la tecnologia unica del sistema Caffitaly. I prodotti, primi di una serie di capsule a marchio Kimbo commercializzate nei circuiti Caffitaly, sono:

Kimbo Espresso napoletano , intensità 8 su 10, un espresso d’intensa cremosità, gusto deciso e aroma ricco derivato da una miscela di caffè pregiati, accuratamente selezionati e tostati secondo l’autentica tradizione napoletana;

Le nuove capsule Kimbo sono disponibili in astucci da 10 pezzi al prezzo di lancio di 4,89 euro (iva inclusa), e sono disponibili nei canali di vendita Caffitaly: il portale e-commerce www.caffitaly.com, i negozi monomarca Caffitaly e la rete di negozi multimarca specializzati in rivendita di capsule. Le tre nuove miscele di caffè ampliano ulteriormente la gamma di prodotti Caffitaly, recentemente arricchita da Espresso Menta, le capsule limited edition perfette sia per l’utilizzo classico sia per essere consumate fredde shakerate.

