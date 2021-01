I 100 anni di Caffè Morettino in Sicilia. Produzione artigianale di alta qualità senza compromessi

Pubblicato il 03 gennaio 2021 | 07:33

Morettino, caffè di alta qualità senza compromessi

Produzione industriale, torrefazione artigianale

Caffè prodotto osservando una severa lavorazione, lenta ed artigianale

Tra i riconoscimenti, le medaglie d'oro all'International Coffee Tasting

Tra marketing e riconoscimenti

Di Morettino il primo esempio di Museo del caffè in Italia

Il museo del caffè

Una full immersion nella secolare produzione del brand di caffè

Dal museo alle miscele Morettin, da gustare e comprare per prepararle a casa





orreva l’anno 1920… E mentre si spegneva la terrificante pandemia, conosciuta al mondo come Spagnola, a Palermo, in borgata San Lorenzo ai Colli, nasceva la passione per il caffè da parte della famiglia. È trascorso un secolo e ancora oggi come allora l’amore per il, quello fatto come si deve, nel pieno rispetto dell’ottenuta senza compromessi.L’antica bevanda ha in Sicilia da tempi remoti valenze profonde che non si limitano al piacere del palato: nel piccolo continente l’assaporaresignifica abbracciarne la, respirarne la, condividerne la piacevolezza con le persone care.Ilviene prodotto osservando scrupolosamente una, lenta ed, così come la concepì 100 anni fa il fondatore dell’azienda. Preparato con pregiateprovenienti da tutto il mondo e sapientemente miscelate per tutte le nuances in produzione.Il centenario nacque in modo semplice, in una bottega di spezie e coloniali, ma a metà del secolo scorso la sua qualità aveva già conquistato ildi buona parte della città e le vendite non si limitavano più alle borgata. Cominciarono iad utilizzarlo e a renderlo amabile alla borghesia cittadina.La crescita proseguì con costanza nei decenni senza mai perdere di vista quelladella qualità che fu e dovrà essere sempre di primaria importanza. Arrivarono gli anni '90 e con loro un importantissimo passaggio di operatività. Un, sempre in borgata San Lorenzo, con il quale l’azienda Morettino si trasforma inmantenendo però il suoArtigianalità ma anche, grazie ad unaad aria calda ecologica, e lepiù consone dei processi produttivi. Qualità, ambiente e rispetto verso il consumatore. Tutto questa significa severi controlli del laboratorio interno, moderne tecniche di lavorazione,Oggi in azienda è entrata la, si prosegue con la produzione di ottimi caffè, si mantiene ladi un tempo e si guarda verso il mondo, nuovi mercati, non solo in Italia, strategie di, commercio. Un biglietto da visita delA conferma di quanto vi sto raccontando, sia pure in poche righe, i premi e i riconoscimenti ricevuti. Si pensi alle medaglie d’oro dell’, del Compasso d’Oro dell’Adi e a tanti altri che rendono la Morettino una rilevante eccellenza del panorama nazionale.È giusto ricordare inoltre che la tostatura attuale del caffè segue un’antica arte, l’mediante l’utilizzo di: agrumi, ulivi, querce. Un’arte che si unisce con l’innovazione scaturita dalla tostatura ad aria calda con la quale, grazie all’unicità del metodo, si esaltano le peculiarità del caffè evitando il contatto con le sostanze volatili normalmente presenti durante il processo di tostatura industriale. Una convivenza definitaMorettino Coffee Lab.Un’altra perla firmata Morettino: ecco il meraviglioso, primo esempio in Italia del genere. L’esposizione è collocata in modo tale che ben si sposi alla realtà produttiva dellaal punto di farla vivere come una vera Fabbrica museale.Ho avuto l’immenso piacere di visitare l’intera locazione espositiva, accompagnato dal deliziosodella torrefazione, e mi sono goduto unaimmersion nella storia della celebre bevanda. Unaincredibile di pezzi legati al mondo del caffè a dir poco strepitosi. Tostatrici, spolpatrici, macinacaffè, caffettiere, metodi e sistemi di estrazione. Ogni pezzo è degno d’attenzione, molti sono curiosità incredibili come la caffettiera-sveglia dei primi anni del 1900 o i macinini della Peugeot, ma anche pezzi antichi di secoli per arrivare ai macina caffè dei soldati della grande guerra.Un museo che merita assolutamente unaprestando attenzione a tutti i pezzi esposti perché tutto ha un senso ed è decisamente interessante. E poi ladelleda gustare sul posto e da portarsi a casa ovunque abitiate.Per informazioni: morettino.com