Julius Meinl a Sigep Exp, progetti e prodotti alla fiera web

11 marzo 2021

al 15 al 17 marzo, lacon cuore produttivo in Italia che da quasi 160 anni tramanda di generazione in generazione il proprio know-how e la propria passione per il caffè, torna ale racconterà in una vetrina virtuale i suoi, con unspeciale sul mondo dellaLa 42ª edizione del, per la prima volta nella sua storia si svolgerà infatti interamente in fDalJulius Meinl ha affidato il ruolo di Isabella Potì , una fra le più giovani e talentuosedel panorama italiano, che ha realizzato per la torrefazione la nuovissima “: una creazione di pasticceria a base di, miscela parte del, che celebra l’artigianalità e l’origine dei chicchi con una produzione artigianale, sostenibile e di eccellenza in tutti i passaggi, dalla pianta alla tazza.E ilalle ore 18,00,sarà protagonista in diretta(su @Julius_Meinl_Italia) insieme a, Brand Ambassador di Julius Meinl, per raccontare come ilpuò diventare protagonista nella pasticceria e i modi creativi in cui questo ingrediente così versatile può essere interpretato.è invece la classica miscela perfetta per l’, scelta dall’Ambassador di Julius Meinl, premiato da anni con le prestigiose, il quale ha dichiarato: «Il caffè è un ingrediente versatile nella pasticceria e questo mi ha dato modo di sperimentare abbinamenti inconsueti».La vetrina virtuale del Sigep 2021 darà inoltreall’impegno di Julius Meinl verso iattraverso ile agli altri prodotti di punta del brand,proveniente dalle migliori piantagioni del Brasile e Africa Orientale con certificazione Utz, rimane la protagonista indiscussa in questa kermesse virtuale; il suo aroma inconfondibile è merito anche di un design eccezionale e una tecnologia d'avanguardia, che permette al barista di macinare al momento e in due secondi solo la quantità di chicchi perfetta per ogni singola tazzina di caffè.sono invece le due miscele dedicate all’espresso del. La tostatura media di Vienna XVI rilascia aromi di cioccolato fondente, nocciola e fiori, rendendola la miscela perfetta per gli stimatori del classico espresso. Red Door invece è dedicato agli amanti degli aromi fruttati, perché grazie a una tostatura più chiara riesce a sprigionare tutti i sentori di agrumi e spezie.Per informazioni: juliusmeinl.com