Nessuno stop per Lavazza: «Il caffè deve essere camaleontico»

12 maggio 2021

Innovation Center Lavazza

Igor Nuzzi

Gran Café Paulista

a chiusura dei locali, in particolare dei bar, ha pesato molto sul consumo di caffè. Le aziende produttrici si sono dovute dedicare ad implementare le proposte dedicate al consumo casalingo. Ma alcune hanno saputo mettere a punto proposte davvero innovative e non convenzionali. Lavazza ad esempio, sin dal primo lockdown del 2020, ha operato su un doppio fronte: da un lato quello degli operatori, con nuove linee, attrezzature brandizzate e attività di formazione; dall’altro quello dei consumatori, attraverso il lancio di app in grado di regalare un’esperienza multicanale.Per conoscere più nel dettaglio tutte le iniziative che sono state messe in campo, abbiamo intervistato, regional director Italia e Svizzera Lavazza.Abbiamo chiuso il 2020 mantenendo una buona capillarità sul territorio nazionale, con, ai quali si aggiunge il Flagship Store Lavazza di Milano : uno spazio inclusivo e contemporaneo in cui i coffee lovers, oltre a poter acquistare i prodotti Lavazza, hanno anche la possibilità di degustare le nostre miscele accompagnate da una selezionata proposta food, nata dal rapporto ultraventennale di Lavazza con la Top Gastronomy.Presidiamo il canale Horeca con una forza vendita specializzata che copre l’intero territorio nazionale e con un’offerta dedicata in grado di soddisfare le esigenze e i gusti di clienti molto eterogenei., perfetti nel loro equilibrio tra aroma, corpo e gusto, sono dedicati agli amanti dell’autentico espresso tradizionale italiano. Per i locali che vogliono sposare proposte sostenibili, offriamo la gamma La Reserva de iTierra! : ogni miscela contiene caffè provenienti da comunità e territori coinvolti in progetti di responsabilità sociale, promossi e gestiti dalla Fondazione Lavazza. Ai clienti che ricercano un prodotto esclusivo e limitato offriamo, uno dei caffè più pregiati al mondo, perché proviene dalle prime piante di caffè da cui tutte le altre hanno avuto origine. Infine, proprio in questi giorni stiamo rilanciando Gran Café Paulista , con un vero e proprio concept di attivazione pensato per punti vendita distintivi e contemporanei.All’offerta di caffè si affianca una serie di- il più grande network di formazione sul caffè - che ha sviluppato i più moderni abbinamenti di mixology, riuscendo sempre ad esaltare il caffè come protagonista. Mettiamo poi a disposizione dei nostri partner una serie die siamo i primi ad aver dato una forte accelerazione all’utilizzo della telemetria: siamo così in grado di offrire un servizio di assistenza preventiva e garantire la qualità desiderata in tazza. Riteniamo che i fattori di successo sul canale siano dunque: gamma, formazione, capillarità forza vendita, qualità, pubblicità, innovazione, service experience pre e post vendita.Lavazza ha sempre continuato ad investire sul canale del fuori casa, implementando una strategia di lunga durata in termini di innovazione del prodotto, attrezzature e strumenti di comunicazione. A inizio pandemia abbiamo inviato ai nostri partner quello che abbiamo chiamato “”, che comprendeva una serie di indicazioni e strumenti operativi per la sicurezza del locale e dei clienti oltre a materiali dedicati a delivery e take-away. Abbiamo poi lanciato l’, strumento di comunicazione e loyalty digitale, con cui abbiamo supportato i bar partner offrendo a tutti i consumatori che scaricavano l’app la possibilità di ricevere un caffè offerto, con l’obiettivo di far vivere loro un’esperienza multicanale e generare traffico ai punti vendita.A sostegno della prima riapertura, il mercato Italia ha sviluppato un progetto di comunicazione social legato alla, coinvolgendo e rendendo protagonisti 5 proprietari di bar che hanno raccontato le loro storie di ripartenza, sostenuti da influencer che ci hanno aiutato ad amplificare il progetto. Infine attraverso l’, lanciata a inizio 2021, stiamo offrendo la possibilità ai bar Lavazza di attivare specifiche iniziative promozionali per i propri clienti. Nell’ultimo anno abbiamo dimostrato vicinanza nel momento del bisogno, lavorando sulla relazione con i clienti e investendo sul futuro del nostro business.Il blocco che l’Horeca ha subito durante questi ultimi mesi ha condizionato negativamente il business; fortunatamente. Tuttavia non ha mai voluto trascurare il canale Horeca, rimanendo al fianco dei baristi e dei ristoratori sin dal primo lockdown e nei successivi mesi di chiusure e restrizioni.Per molti mesi abbiamo iniziato la giornata facendo colazione a casa, ora crediamo che ci sia una gran voglia di ritornare a consumare fuori casa i grandi classici della nostra tradizione.. Riteniamo importante, dopo gli scossoni dell’ultimo anno, ricostruire in modo vincente l’esperienza della caffetteria.- dalla colazione all’aperitivo - in modo da aumentare le occasioni di consumo.Per informazioni: www.lavazza.it