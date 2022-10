International Coffee Tasting: ecco le medaglie d'oro d'autunno

International Coffee Tasting 2022 è stata l’edizione più grande del concorso organizzato dall’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac). Sono stati infatti quasi 400 i caffè da diversi Paesi del mondo valutati quest’anno dalle commissioni di assaggiatori ospitati per l’occasione presso la Factory Food Designers all’interno dell’headquarter di Autogrill a Rozzano.

Tra le aziende premiate con la Gold Medal figurano le italiane: Brasiliana, Il Griso, Camcaffè, Costadoro, La Genovese, Marcandalli, Caffè Alberto, Torrefazione Caffè Avana, Torrefazione Caffè Gran Salvador, Torrefazione Goriziana e Torrefazione Terranova. Qui invece l'elenco completo con torrefazioni da tutto il mondo.

Caffè italiano, qualità nonostante le difficoltà

«L’edizione 2022 di International Coffee Tasting accade in un momento di difficoltà per le torrefazioni italiane, considerati gli aumenti dei costi del cafè verde e tanti altri connessi alla produzione, ma anche quelli che devono sopportare i bar clienti di queste aziende, in primis quelli elevati legati all’energia elettrica – commenta Luigi Odello, presidente Iiac – indubbio che una parte del mercato ha risposto con tagli alla qualità e per questo è davvero importante vedere come ci siano aziende che invece non stanno abbassando l’asticella e continuano a proporre caffè davvero interessanti».

A dicembre le Platinum Medal

International Coffee Tasting 2022 è l’unico concorso che calcola il punteggio solamente su caratteristiche misurabili e controllabili del caffè, per una visione completamente oggettiva, secondo i precetti più stringenti dell’analisi sensoriale. Inoltre, la formula per il calcolo del punteggio è pubblicata e disponibile sul sito del concorso stesso.

International Coffee Tasting 2022 si concluderà a dicembre con l’assegnazione delle Platinum Medal. Saranno in gara solamente le migliori Gold Medal che avranno l’occasione per affermare una volta di più il proprio valore.