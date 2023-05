Caffè Borbone, limited edition per celebrare lo Scudetto del Napoli

Se il caffè è Napoli, Caffè Borbone, marchio di riferimento nel business della torrefazione e del caffè porzionato, dedica alla città di Napoli Mia Magica Napoli, una limited edition per ricordarne uno dei momenti più gloriosi dei suoi ultimi trent’anni: la conquista dello Scudetto della squadra di calcio allenata da Luciano Spalletti.

La limited edition, disponibile in cialde compostabili, festeggia Napoli sia nel packaging, con i suoi colori e con le frasi celebrative, sia nel gusto, con un caffè dal sapore deciso e rotondo. Un aroma che contiene tutta la vivacità di Napoli, città eclettica dall’anima solare, viva, creativa e passionale, e l’autenticità del vero e inimitabile espresso. Mia Magica Napoli è una limited edition da collezionare. Grafiche multi-soggetto personalizzano l’involucro di carta delle singole cialde con 30 frasi diverse ispirate a Napoli, alla sua storia e alla sua identità. Che non è solo fede calcistica, ma molto di più. Mia Magica Napoli è acquistabile in confezioni da 100 pezzi sul sito ufficiale di Caffè Borbone, nei negozi specializzati e in Gdo.