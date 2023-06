Le novità di Essse Caffè: nuove capsule e macinati per uso domestico

Grandi novità per Essse Caffè, che con il lancio di nuovi prodotti ad hoc si sta rivolgendo sempre di più al consumatore finale. Le novità riguardano sia il mondo delle capsule che quello del macinato.

I nuovi prodotti di Essse Caffè

ForteForte, la nuova capsula compatibile di Essse Caffè

Nel mondo delle capsule, al fianco di ConBrìo (miscela nata dal perfetto equilibrio tra Robusta e Arabica) e Tuttotondo (100% Arabica) arriva ForteForte, un nuovo blend in capsule compatibili Nespresso pronto a soddisfare molti clienti. Prevalenza di caffè Robusta, crema strutturata, corpo intenso e note decise di pan tostato e frutta secca caratterizzano la nuova arrivata in casa Essse Caffè.

Essse Caffè, i nuovi macinati sottovuoto

A essere ampliata anche la gamma del caffè macinato in formato sottovuoto: accanto a Moka e Americano arrivano Espresso e 100% arabico. Espresso è un caffè forte e deciso che regala in tazzina tutti gli aromi e la corposità del vero Espresso italiano. 100% arabico strizza l’occhio al segmento specialty coffe: delicato e dalla tostatura media, è fresco al palato e caratterizzato da una piacevole acidità e note fruttate e floreali.

Essse Caffè, un rebrading che si rivolge al consumatore finale

I nuovi prodotti si inseriscono nell’ampio rinnovamento di Essse Caffè, che riguarda anche il rebranding e la veste grafica, il tutto nel segno di classe, eleganza e unicità, tre caratteristiche fondamentali per l’Azienda già punto di riferimento per i bar e orientata oggi anche al consumatore finale. Questa nuova direzione si riflette anche nel nuovo e-commerce esssecaffe.com/shop, dove si può acquistare una grande gamma di prodotti. Dalle macchine e capsule Sistema Espresso, di proprietà Essse Caffè, alle miscele in grani, macinati e capsule compatibili.

Il risultato in tazzina è frutto di uno speciale processo produttivo dove ad avvenire per prima è l’attività di miscelazione e in un secondo momento la tostatura. Si tratta di un processo complesso e impegnativo, capace di esaltare le caratteristiche peculiari di ogni singola origine e garantire un caffè di eccezionale qualità.

Essse Caffè

Via Puglia, 14 - 20900 Monza (Mb)

Tel. 051 642 5711