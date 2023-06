Sostenibilità nel mondo del caffè: un imperativo per un futuro migliore

Perché è importante parlare di sostenibilità nel mondo del caffè? Ne sentiamo parlare ovunque e in qualsiasi ambito: il termine “sostenibilità” sta diventando sempre più importante e anche nel comparto caffeicolo la salute economica, ambientale e sociale è diventata, o meglio è da sempre, un aspetto fondamentale. Per Marco Bazzara, sensory project manager e academy director della Bazzara Academy, scuola di formazione dell'omonima torrefazione triestina: «Fortunatamente anche in Italia, questa nuova sensibilità sta prendendo sempre più campo grazie ai caffè certificati Utz, Rainforest, Fairtrade, ma anche attraverso dei programmi dedicati».

«Tra questi ricordiamo il gruppo Volcafe - prosegue Bazzara - che ha un programma, in tutti i Paesi d’origine, che è volto non solo alla sostenibilità e all’ottimizzazione delle risorse nei Paesi produttori, ma anche all’innalzamento della qualità del prodotto, garantendo prezzi migliori al produttore. Credo sia importante comprendere che la diversificazione, la diversità e la qualità del prodotto devono prescindere dalle dinamiche finanziarie. Ritengo, sia molto importante, invece, dare sostegno ai produttori premiando la qualità del caffè».

Marco Bazzara, sensory project manager e academy director della Bazzara Academy

Caffè sostenibile: la consapevolezza dietro il percorso di produzione

Dalla biodiversità allo sfruttamento degli agricoltori che vivono in condizioni di povertà, dai cambiamenti climatici ai prezzi del prodotto, sono tanti i problemi coinvolti, ecco perché si tratta di un tema importante che dovrebbe essere trattato per sensibilizzare le aziende, ma anche per creare consumatori più consapevoli.

La genesi di una tazza di caffè inizia almeno un anno e mezzo prima in una delle tante piccole piantagioni

Quando si parla di caffè è necessario soffermarsi sulla consapevolezza che per produrlo è necessaria una filiera di produzione lunga che spesso vale decine di migliaia di chilometri tra il luogo di produzione e quello di consumo. La genesi di una tazza di caffè inizia almeno un anno e mezzo prima in una delle tante piccole piantagioni disseminate nella fascia tropicale del pianeta dove il frutto della pianta impiega dai 9 agli 11 mesi per maturare.

Una filiera così lunga deve garantire al consumatore di bere una bevanda sostenibile e socialmente responsabile. «Questo cambiamento di prospettiva deve essere trasmesso in tutta la filiera, dal crudista all’industria e dall’industria al consumatore, proprio per sensibilizzare tutti sull’importanza di questo fattore - continua Marco Bazzara - Credo che la sostenibilità sia veramente l’elemento collante che caratterizza e caratterizzerà tutti gli step della filiera del caffè, e credo che sia il futuro su cui dovremmo tutti puntare. Sono sicuro che l’industria italiana abbraccerà questo concetto nei prossimi anni».

I 3 step della sostenibilità nel mondo del caffè

Sostenibilità nel mondo del caffè significa cura e attenzione, un aspetto fondamentale che ha tre dimensioni che devono garantire:

uno sviluppo economico sostenibile (quindi dal punto di vista finanziario);

uno sviluppo sociale (con un progetto sociale che coinvolga la comunità locale);

uno sviluppo che protegga l’ambiente.

Sostenibilità nel mondo del caffè significa cura e attenzione

«Essere sostenibili vuol dire prendersi cura dell’ambiente, redistribuire la ricchezza, dare la possibilità a chi vive in piantagione di poter avere una vita dignitosa» - conclude Marco Bazzara.