Bulgari Bar di Milano e Symposia, quando i cocktail diventano un'arte

Grande serata al Bulgari Hotel Milano. Si è tenuta lunedì 8 maggio la seconda tappa di Symposia, che ha portato nei Bar dei Bulgari Hotels & Resorts bartender di livello internazionale. È arrivato a Milano direttamente da New York Harrison Ginsberg, Bar director di Overstory, 24 sedute al sessantaquattresimo piano dello storico palazzo “70 Pine” a New York, nominato miglior Bar da Esquire America, e numero 34 nella classifica 50 Best Bars. Ad affiancarlo Patrick Greco, bar managar del Bulgari Hotel.

Patrick Greco e Harrison Ginsberg

L'evento di mixology al Bulgari Hotel di Milano

Immersi nello splendido giardino la clientela ha potuto sorseggiare al bancone o nei tavolini del Bar del Bulgari Hotel Milano cocktail preparati dalle mani esperte di Harrison Ginsberg, affiancato da Patrick Greco, Bar Manager del Bulgari Hotel Milano. Harrison Ginsberg ha un curriculum di tutto rispetto: partecipazione alle finali nazionali di Bols around the world (premiato secondo posto), Bacardi legacy 2014 (tra i finalisti), Grand marnier grand Mmasters 2015 (Vincitore), Diageo world class 2015 & 2017 (finalista) e Heaven hill’s 2018 Bartender of the year (vincitore).

D’altra parte, è da qualche anno che la clientela predilige l’ambiente raffinato degli hotel di lusso dove ordinare un buon drink. Il bar Bulgari offre un ambiente esclusivo, non solo di questa stagione si può godere della frescura del giardino, progettato dall'architetto paesaggista Sophie Agata Ambroise. Qui gli alberi e gli arbusti si susseguono, creando camere a cielo aperto in un unico percorso, con spazi riservati ed esclusivi ideali anche per un incontro riservato.

I cocktail di Harrison Ginsberg all'evento al Bulgari Hotel Milano

Harrison Ginsberg ha proposto quattro cocktail:

Dream Catcher Michter's Bourbon, Earl Grey, vaniglia, champagne, latte chiarificato

Watermelon Mizuwari Michter's American Whiskey, anguria, Campari, Vermouth secco, soda

Plum Sazerac Michter's Rye, prugna, amaro, cacao, Absinthe

Manhattan Deluxe Michter's Bourbon, olio di oliva extra vergine, cacao, sale

Dreamcatcher e Manhattan Deluxe di Harrison Ginsberg

Il filo conduttore di questi cocktail è il Whiskey Michter’s: il Bourbon presenta note di caramello e un naso piacevole, l’Whiskey Michter’s American viene maturato in botti che in precedenza hanno contenuto Bourbon ed infine Rye è stato creato con una qualità di segale pregiata. Noi abbiamo avuto il piacere di assaggiare Watermelon Mizuwari molto fresco e morbido da bere e il Plum Sazerac profumato e intenso.

I cocktail proposti da Patrick Greco del Bulgari Bar di Milano

Patrick Greco, The Bulgari Bar Milano ha proposto:

Easy Rider Mitcher's Bourbon, polline, pepe di timut, bergamotto, soda di pesca bianca, fiori di ciliegio

Day Dreamer Michter's Rye, Vermouth rosso, Campari, cocco, pandan, lemongrass

Day Dreamer di Patrick Greco

Umami Gimlet Michter's american al salmone, alga nori, mandorla, fake lime, olio al tartufo

Pink Morning Michter's Rye, sake al mandarino, Mr. Black, passion fruit, vermouth Cocchi rosa

Bulgari Hotel Milano

Via Privata Fratelli Gabba, 7B, 20121 Milano MI

Tel. 02 805 8051