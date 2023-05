Onestigroup presenta la nuova linea “I 5 volti di Alpestre"

Onestigroup di Fiorenzuola d’Arda (Pc) da 37 anni è un’azienda di distribuzione nel settore beverage che si è sempre distinta per innovazione e affidabilità. E oggi non si smentisce, presentando la nuova linea Alpestre, cinque prodotti che vogliono rappresentare il fresco spirito alpino. Sapori decisi che desiderano lasciare un’emozione e un ricordo vivido in chi li sceglie. Due gin, che tramite morbidezza e balsamicità regalano una freschezza senza precedenti. Due vermouth, un inno alla territorialità e alla tradizione del Vermouth di Torino, e un bitter, un’alchemica relazione tra presente passato. Una linea che nasce dallo studio di una formula che trae le sue origini nel lontano 1857 e che tutt’ora continua a essere apprezzata da appassionati ed esperti del settore; una linea che nasce dall’analisi e ricerca delle oltre 30 botaniche che conferiscono ad Alpestre unicità e scienza, dal loro equilibrio miscelate e dosate.

La nuova linea di Alpestre di Onestigroup e il prodotto classico

Alpestre ha tanto da raccontare

La collezione è firmata da una figura autorevole nel mondo del beverage: Fulvio Piccinino. «Quando la famiglia Onesti mi ha chiesto di collaborare al progetto Alpestre ero entusiasta – spiega - Di solito non accetto di lavorare allo sviluppo di un marchio, ma con Alpestre e la famiglia Onesti ho sempre avuto un legame particolare. Alpestre con la sua centenaria storia alle spalle ha tanto da raccontare e merita sicuramente un’attenzione particolare. Ho dedicato molto tempo al recupero e allo studio delle ricette dei fratelli maristi, cercando di capire il loro modus operandi non certo semplice, trattandosi di ricette di metà Ottocento. Credo che con i nuovi prodotti il brand Alpestre abbia ripreso vita, mantenendo la sua firma riconoscibile».

Uno dei due gin Alpestre: una forte identità nelle mani dei bartender

Gli elementi botanici esistenti al centro della ricerca

Ecco allora cinque prodotti super premium per una mixology contemporanea, ma con un richiamo alla tradizione. «Siamo stati coraggiosi – puntualizza Fulvio Piccinino - Abbiamo intrapreso una strada contro corrente e anziché aggiungere elementi botanici di tendenza abbiamo “selezionato e suddiviso” quelli esistenti secondo la loro connotazione aromatica creando i 5 volti di Alpestre, ciascuno dei quali mette in luce un lato del profilo organolettico del brand originale. Ai gin abbiamo donato la freschezza erbacea, al bitter e al vermouth abbiamo conferito la parte più amaricante integrandola all'interno delle fragranze balsamiche. Un progetto che è stato una sfida, ma che ha regalato grandi soddisfazioni».

In passerella a MIlano e Roma nel mese di maggio

I 5 volti di Alpestre saranno protagonisti presso lo stand Onestigroup a Milano Mixology Experience dal 7 al 9 maggio e a Roma Bar Show dal 29 al 30. Da non perdere gli appuntamenti fuori salone, tra cui spicca a Milano il 7 maggio, presso il locale Officina, un’inedita presentazione dei nuovi prodotti Alpestre. In entrambe le manifestazioni saranno presenti anche Amaro Hermite by Alpestre e la gamma Doragrossa, brand di proprietà della famiglia Onesti in società con Jerry Thomas.

Onestigroup

Via Toscana 5/7, 29017, Fiorenzuola d’Arda (Pc)

Tel 0523 245511