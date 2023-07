Belvedere 10: un distillato unico al mondo in una bottiglia mai vista prima

La nuova vodka Belvedere 10

Belvedere, il celebre marchio di vodka di lusso, ha lanciato la sua ultima creazione: Belvedere 10. Questo distillato unico al mondo, prodotto in un unico appezzamento di terra in Polonia, sta conquistando i palati degli intenditori grazie alla sua opulenza e brillantezza liquida. Incapsulato in una bottiglia senza precedenti, che sembra quasi una scultura, Belvedere 10 è un capolavoro di design che celebra il meticoloso processo di produzione in 10 fasi. La vodka è realizzata con una sola varietà di segale biologica, Diamond Rye, rendendola estremamente rara e pregiata.

Belvedere 10: un omaggio al processo di produzione della vodka del 1910

La bottiglia di Belvedere 10, con le sue sfaccettature cesellate che brillano come un diamante, riflette la purezza del distillato. Questo omaggio alle origini del brand si ispira al processo di produzione della vodka utilizzato nel 1910, anno di fondazione della distilleria. La ricetta è stata rivisitata per soddisfare le esigenze della nuova generazione di consumatori, che cerca solo il meglio.

Belvedere 10 protagonista in esclusiva in Costa Smeralda

Belvedere 10 sarà protagonista dell'estate sulla esclusiva Costa Smeralda, in Italia. Con le sue acque cristalline e tramonti mozzafiato, la Costa Smeralda offre l'ambiente perfetto per degustare questa vodka di alta qualità. I locali selezionati, come Phi Beach, Nikki Beach Costa Smeralda, Zamira Lounge, Ritual, Billionaire e Zuma Porto Cervo, offriranno ai loro ospiti l'opportunità di gustare Belvedere 10 liscia o on the rocks. Dopo il suo debutto sulla Costa Smeralda, Belvedere 10 farà brillare le notti più iconiche nei locali più esclusivi in Europa, per poi essere distribuita negli Stati Uniti. A settembre, questa vodka unica sarà disponibile nelle città di tutto il mondo. La sua presenza sarà un'elegante aggiunta a ogni evento speciale e una delizia per gli amanti della vodka di qualità.