Caffo: un'esplosione di sapori per un'estate perfetta, tutta da gustare

Ah, l'estate! La stagione ideale per passare più tempo con gli amici, scoprire nuovi amori o rinnovare vecchie fiamme godendosi i tramonti e le cene sulla spiaggia. È il momento migliore per vivere in libertà e concedersi cose belle e semplici come un brunch con una insalata di pasta, una classica quiche al salmone o un gustoso sandwich da accompagnare con un drink leggero per rendere il pasto ancora più piacevole. Per i brunch, gli aperitivi, per le serate con gli amici concedetevi il meglio dei long drink preparati con acqua tonica: Clementino Tonic, Emporia &Tonic e Capo Tonic.

Clementino Tonic è la novità del 2023 che ha già conquistato il cuore di coloro che amano i liquori agli agrumi ma desiderano provare il gusto nuovo e originale di Clementino della Piana, il liquore naturale realizzato con le Clementine di Calabria Igp raccolte e subito lavorate fresche. Emporia & Tonic racchiude l'essenza stessa del Mediterraneo; è un drink dal gusto raffinato, il cui ingrediente principale è Emporia Gin, un gin pregiato, prodotto con il raro ginepro fenicio lavorato fresco e una miscela che unisce l'acqua del Mar Tirreno a 21 botaniche tra agrumi, spezie, erbe mediterranee, radici e fiori. Questo ottimo Gin & Tonic si distingue per personalità e fragranza grazie anche all'aggiunta della Tonica al Bergamotto Bisleri, il risultato è un cocktail rinfrescante con un finale amaricante donato dal chinino presente nella tonica.

E poi c’è il lui, il più cool dei ‘tonic’, Capo Tonic che ha come primo ingrediente Vecchio Amaro del Capo, l’amaro più amato dagli italiani. Oltre infatti al tradizionale consumo in purezza a -20°C nei suoi bicchierini ghiacciati, il Vecchio Amaro del Capo abbinato a Indian Tonic Water Bisleri e servito con ghiaccio e lime è un perfetto aperitivo per conquistare la vostra tavola, facilissimo da preparare e ideale per accompagnare le calde serate estive.

Ma l'estate è anche il momento di osare con qualcosa di piccante e perché no, di concedersi un dopocena dal sapore hot con Red Hot Edition, la versione di Vecchio Amaro del Capo che aggiunge, alle 29 botaniche della ricetta originale, il trentesimo ingrediente, il peperoncino di Calabria. Lo sanno tutti che il piccante divide le opinioni: c'è chi lo adora e chi lo ama solo di tanto in tanto. Red Hot Edition mette d'accordo tutti. Chiedetelo liscio, ghiacciato da freezer o se preferite, gustatelo in versione cocktail.

Capo Arrabbiato Spritz è drink per chi non ama le convenzioni e non si accontenta di un semplice aperitivo. Il suo intenso colore rosso naturale cattura l'attenzione e il gusto piacevolmente piccante accende la serata. Fresco, aromatico e leggero, il Capo Arrabbiato Spritz è un aperitivo a bassa gradazione alcolica, facilissimo da preparare anche a casa con poche semplici mosse: bastano un bicchiere pieno di ghiaccio, Vecchio Amaro del Capo Red Hot Edition, prosecco e soda water e per decorazione un peperoncino rosso fresco e una scorzetta di limone.

E poi ci sono quei momenti speciali che l'estate dona, attimi di vita fatti di gesti semplici che diventano memorabili come le cose create per essere capolavori. Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario è un liquore di pregio che affonda le sue radici in una lunga e sapiente preparazione. Un prodotto che prende vita dall’unione di botaniche calabresi infuse in prestigiose partite di acqueviti invecchiate fino anche a 50 anni in botti di rovere di Slavonia.

È un liquore da meditazione, pensato per celebrare momenti importanti o per trasformare una serata in un ricordo impareggiabile. È un dono senza paragoni da riservare alle cene di prestigio, un gesto che stupirà i commensali più raffinati. Concedetevi il privilegio di offrire Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario e in questo gesto, rivelerete l’amore per le cose preziose e la devozione per i vostri ospiti.

