Sport o relax totale? Ecco cosa puoi fare al Gassenhof di Racines

Chi non sogna un inverno… in bianco. Ovviamente stiamo parlando della neve! Ecco allora che vi suggeriamo un indirizzo da fiaba: Erlebnisort Gassenhof, 4 stelle superior incastonato nella pittoresca Val Ridanna, in questo periodo dell'anno circondato da un manto nevoso che incornicia le Alpi dell'Alto Adige e il magnifico silenzio di una natura ormai addormentata. Con la stagione fredda ormai avviata, la proposta dei fratelli Volgger, proprietari della struttura, incontra tutte le necessità degli ospiti, tra attività adrenaliniche immersi nel fascino dei paesaggi altoatesini e la proposta spa e fitness per chi desidera recuperare il proprio equilibrio psicofisico.

Gassenhof di Racines, immerso nella neve

Attività all'aria aperta nell'inverno del Gassenhof

Cominciamo dagli sportivi. E non parliamo solo agli sciatori. Le attività outdoor proposte dalla struttura ben conciliano la frenesia degli sport invernali ad alta velocità con la calma dei percorsi di trekking e delle escursioni da vivere con le racchette ai piedi. Per gli amanti dello sci, la Val Ridanna è una vera e propria perla tutta da scoprire, soprattutto per quanto riguarda lo sci di fondo: grazie ai 60 km di tracciati che partono proprio dall'hotel Gassenhof, si giunge infine nel regno incontaminato della natura. Ai principianti di questo sport, la struttura propone un corso introduttivo gratuito per poter godere appieno della bellezza di questa valle a colpi di sci e racchette. Anche per gli appassionati dello sci alpino, la Val Racines rappresenta una meta affascinante: l'hotel è situato a breve distanza dal comprensorio sciistico Racines-Giovo, a oltre 2mila metri d'altitudine e con oltre 25 km di piste percorribili, e dal Monte Cavallo, nei pressi di Vipiteno. Se ciò non bastasse, gli ospiti possono visitare la vicina Val di Fleres dove è situata l'area sciistica Ladurns, potendo contare sulla possibilità di ottenere uno skipass combinato per entrambe le valli.

Gassenhof di Racines, paradiso per gli sciatori

Per chi, invece, sente il bisogno di svelare con calma e serenità i segreti di questo luogo incantato, i Volgger hanno pensato a una serie di emozionanti esperienze che comprendono escursioni guidate in quota, lunghe camminate con le ciaspole intervallate da soste ristoratrici in una delle numerose malghe circostanti e suggestivi percorsi serali illuminati soltanto dal tremolante chiarore delle fiaccole.

Relax al Gassenhof tra Logen spa, wellness e detox

Chi invece vuole solo dedicarsi al benessere? Tutto ciò all'interno della Gassenbadl e degli spazi wellness della Gassenloge, struttura adiacente all'edificio principale e ad esso collegata tramite un passaggio sotterraneo, per un totale di 3mila mq di area wellness. La Logen Spa, poi, è il centro della rigenerazione, con una lista di trattamenti volti a ritrovare un senso di leggerezza attraverso tre macroaree: massaggi, estetica e biomeditazione. Per gli amanti dell'acqua, l'hotel mette a disposizione un'ampia gamma di possibilità, tra cui l'Infinity Pool, piscina esterna riscaldata con vista mozzafiato a dominare la valle circostante, e una piscina coperta con cascata e sistema di nuoto contro corrente. Completano l'offerta la zona fitness e yoga, per chi vuole mantenersi in allenamento anche durante le vacanze.

Stanza relax al Gassenhof di Racines 1/7 La sauna del Gassenhof di Racines 2/7 Relax al Gassenhof di Racines 3/7 Spa del Gassenhof di Racines 4/7 Zona fitness al Gassenhof di Racines 5/7 Sala yoga al Gassenhof di Racines 6/7 Piscina con vista al Gassenhof di Racines 7/7 Previous Next

Il “Luogo delle Emozioni”, dunque, merita appieno il suo nome e si conferma una realtà audace e innovativa, in cui le esigenze e i desideri di ognuno, pur nella loro eterogeneità, possono sempre trovare soddisfazione.

Gassenhof, da piccola pensione a grande albergo

Il Gassenhof ha anche una bella storia da raccontare. Nato come piccola pensione nel 1974, su idea della madre Helene, il Gassenhof è oggi il quattro stelle superior che accoglie gli ospiti in due grandi edifici moderni realizzati con materiali locali che richiamano la tradizione, affiancati da un maso storico risalente al 1375, ora diventato Chalet Gratznhäusl in cui gli ospiti trovano camere dall'allure unica con private spa.

Una della stanze del Gassenhof di Racines 1/7 Idromassaggio privato al Gassenhof di Racines 2/7 Relax in terrazza al Gassenhof di Racines 3/7 Il ristorante del Gassenhof di Racines 4/7 Chalet Gratznhäusl 5/7 Una della stanze di Chalet Gratznhäusl 6/7 Tanto legno nelle stanze del Gassenhof di Racines 7/7 Previous Next

All'edificio principale si affianca il Gassenloge, in cui ogni dettaglio è studiato dai fratelli Volgger che hanno scelto di selezionare tutti gli arredi e i materiali con i quali gli ambienti stessi sono stati realizzati. «Ogni cosa al Gassenhof riflette il nostro sogno per questa struttura, il nostro modo di essere e la nostra filosofia di vita - racconta Stefan Volgger - Una vita fatta di entusiasmo e di passione per l'ospitalità e per il nostro territorio». Qui ogni punto luce, ogni materiale come la pietra, il legno e il vetro, ogni colore del legno, dentro e fuori degli edifici, rispecchia il desiderio di far vivere agli ospiti un mondo di emozioni positive che li alleggerisca della quotidianità e li cali in una dimensione di relax e benessere per mente e corpo. Materiali come il larice per l'esterno e l'abete rosso per gli interni creano il lusso della leggerezza e del comfort, dettagli realizzati dai fratelli stessi nella piccola falegnameria interna. «Gli ospiti possono muoversi in tutti gli ambienti del Gassenhof - sottolinea Stefan Volgger - Persino curiosare in cucina quando la brigata è al lavoro. Vogliamo che i nostri ospiti si sentano a casa tra calore e simpatia».

Gassenhof

Untere Gasse 13 - 39040 Racines (Bz)

Tel 0472656209