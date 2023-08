Aquadulci, una vacanza di totale relax a piedi nudi

Su Giudeu è la più grande, nonché la più bella, spiaggia della Costa Sud-Ovest della Sardegna. Prende il nome dall'isoletta che si trova di fronte ad essa Su Giudeu. Ma la celebre spiaggia è conosciuta anche come S'Acqua Dulci. Ed è proprio nei pressi di questo autentico spettacolo della natura che si trova Acquadulci, un incantevole resort votato al relax dove si può vivere la Sardegna a piedi nudi passando autentici momenti in libertà in uno dei tratti più intatti e selvaggi dell'isola.

Aquadulci, vacanza a piedi nudi in totale relax in Sardegna

Aquadulci, soggiorno tra natura e relax

Aquadulci invita a godersi un mare da favola, cibo prelibato e massaggi open air nel grande giardino. Se estate è sinonimo di libertà, Aquadulci non può che essere amore a prima vista. Più che un hotel è un luogo del cuore, dove arrivare, togliersi le scarpe, respirare il profumo del mare e iniziare a lasciare andare le tensioni. Questo è un piccolo mondo a sé, dove regna la natura: la struttura bassa e in pietra locale sembra volersi nascondere tra le bouganville per non disturbare il meraviglioso paesaggio che si apre a pochi metri. Su Giudeu, in località Spartivento a Chia - a circa 40 minuti da Cagliari - regala acque cristalline dalle sfumature color smeraldo, alte dune di sabbia a lambire la macchia mediterranea e lo spettacolo unico dei fenicotteri rosa da accarezzare con lo sguardo mentre si percorre – a piedi nudi – la passerella di legno che collega l’hotel alla spiaggia. Un rifugio raffinato e intimo dove dedicarsi a se stessi, rigenerarsi e viziarsi, tra camere e suite (alcune con giardino privato, altre con terrazza vista mare), dai colori tenui e arredate con mobili e stoffe di artigianato locale, che invitano al relax.

Nel grande giardino punteggiato da palme e olivi, ci si immerge nella grande piscina; nel gazebo in bambù è possibile concedersi rigeneranti massaggi e trattamenti con le essenze bio delle piante autoctone; sorseggiare un aperitivo o un cocktail nella zona lounge all’aperto.

Aquadulci, la sua proposta gastronomica e le sue attività

A tavola, nel ristorante à la carte Aquadulci, sono protagoniste le materie prime del territorio e le eccellenze dell’isola: dall’aragosta di Sant’Antioco e dal pescato del giorno al prosciutto di Villagrande, dalla bottarga di Cabras ai pomodori Camona di Pula; le paste tradizionali sono fatte a mano, ogni giorno, così come la pasticceria che delizia il palato al momento del dessert e per la ricca prima colazione. Questo è un luogo fatto apposta per chi ama il mare, punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta di spiagge e calette nascoste, a piedi o su un’antica goletta a vela. Per i patiti delle vacanze attive non c’è che l’imbarazzo della scelta: l’hotel noleggia biciclette, organizza escursioni in mountain bike, passeggiate a cavallo, corsi di kitesurf e windsurf, tennis e golf nel vicino campo a 18 buche.

Prezzi a partire da 79 euro a persona a notte con pernottamento e prima colazione.

Aquadulci

Località Spartivento, Chia - 09010 Domus de Maria, Cagliari (Ca)

Tel 070 9230555