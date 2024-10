Dalla pecora alle ricette alla brace: i piatti "forti" all'Osteria dei Maltagliati

Siamo a Torano Nuovo (Te), in pieno centro, all'Osteria dei Maltagliati, aperto nel settembre dello scorso anno. Al governo di questo bel locale rustico ci sono Maicol Giuseppe Capriotti, in cucina, e Federica Brandimarte in sala e a curare la cantina. È già un ottimo indizio il momento della prenotazione, che avviene e si perfeziona su WhatsApp, caso raro per come invece, in molti ristoranti la conferma deve ancora avvenire telefonicamente.

La sala dell'Osteria dei Maltagliati

Come è l'Osteria dei Maltagliati

Atmosfera autenticamente rustica laddove il pervasivo tocco rustico assolutamente non è antitetico alla vera eleganza in understatement: merito del garbo di Federica e della giovane e competente brigata di sala. Suggestiva l'illuminazione erogata da luci diffuse.

Mise en place dell'Osteria dei Maltagliati

Tempi egregiamente calibrati: nessuna fretta e nessuna snervante attesa tra un piatto e l'altro. Delizia alla vista e poi, stante l'utilizzo sapiente, anche all'olfatto e al gusto, la presenza in sala (più a vista di così!) del forno a legna le cui braci, virtuoso caso di riutilizzo, alimentano la griglia. Ne conseguono cotture saporite figlie di tradizioni secolari; insomma, lo chef Maicol sa come proporre, opportunamente riadattata ai tempi, la schietta cucina teramana.

Maicol Giuseppe Capriotti e Federica Brandimarte di Osteria dei Maltagliati

Cosa si mangia all'Osteria dei Maltagliati

Tra gli antipasti, imperdibile il formaggio fritto. Squisito il pane. Eccellenti, quasi propedeutico al secondo, i sedanini con ragù di agnello. Genera curiosità e ben soddisfa il palato dopo averlo assaggiato, un primo abbastanza insolito: Pipe, dashi di maiale e fave. Piatto memorabile, che da solo varrebbe la visita, le costolette di agnello a cui si affiancano deliziosi agretti. Di alta qualità anche il piccione alla brace.

Petto di piccione dell‘Osteria dei Maltagliati 1/4 Costine di pecora dell'Osteria dei Maltagliati 2/4 Formaggio fritto dell‘Osteria dei Maltagliati 3/4 Cappelletti alle erbe amare di Osteria dei Maltagliati 4/4 Previous Next

Per stomaci forti, con i vini di Emidio Pepe nel calice: Pecora, ajo blanco, agretti e vignarola di asparagi e fave. Carciofo stufato e poi alla brace; deliziose animelle con asparagina. Ottima la carta dei vini. Impeccabile il servizio di sala. Ne sentiremo parlare!

Osteria Dei Maltagliati

Corso Umberto I 36 - 64010 Torano Nuovo (Te)

Tel 351 6531769