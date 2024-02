Arabba, la meta migliore delle Dolomiti per il divertimento allo stato puro

Il gioiello delle Dolomiti, Arabba, è la destinazione top per gli amanti dello sci puro e conquistandosi nel tempo il titolo di “The place to ski”. È considerata la montagna dove la neve è perfetta, con piste di classe mondiale battute a regola d'arte e sempre pronte ad accogliere chi vuol vivere la neve ai massimi livelli. Sono tanti i motivi per cui scegliere Arabba come location per una full immersion alpina, soprattutto nel periodo delle settimane bianche: innanzitutto la possibilità di sciare letteralmente ovunque e di vivere emozioni uniche.

Arabba, la meta migliore delle Dolomiti per il divertimento sulla neve

Oltre 62 km di piste lunghe e tecniche (che diventano 480 km se consideriamo i collegamenti sci ai piedi con le valli vicine) tra piste nere da paura, rosse e blu divertenti ed estremamente godibili dal punto di vista panoramico, 26 impianti di risalita e l'accesso agli oltre 1200 km di piste del Dolomiti Superski - il comprensorio Arabba-Marmolada di cui Arabba è il punto di riferimento a valle. Qui inoltre si possono compiere due tra i più famosi e spettacolari itinerari sugli sci di tutte le Alpi: lo skitour della Grande Guerra, che ripercorre su 74 km il fronte dolomitico lungo il quale si scontrarono tra il 1915 e il 1918 i Kaiserjäger austriaci e tedeschi da una parte e gli Alpini italiani dall'altra, e La Sellaronda, il famoso “giro dei quattro passi” - 40 km dei quali 26 formati da piste da sci - un vero must per gli amanti dello ski-in ski-out, percorribile in entrambi i sensi.

Non solo sci: le alternative snow fun ad Arabba

Ad Arabba anche chi non scia può godersi la montagna e vivere emozioni sulla neve da altre prospettive: l'highlight della stagione è la ciaspolata al Castello di Andraz, il castello più alto d'Italia nonché il più antico delle Dolomiti (1027), lungo il Sentiero del respiro, consistente in 2 km nel bosco avvolto da un magico manto bianco dove il castello sembra uscito da una fiaba medievale. Per chi vuole provare l'ebbrezza dello ski alp e freeride, Arabba offre itinerari interessanti per esplorare la montagna più wild e assaporare momenti di libertà e divertimento. Basterà affidarsi a una delle tante guide alpine e portare con sé l'attrezzatura necessaria (Arva, sonda e pala). Tra i più spettacolari tour in neve fresca - per freerider e snoboarder esperti - quello tra le pareti a strapiombo e mozzafiato del canyon della Val Mezdì che consente di attraversare interamente il massiccio del Sella tra panorami da togliere il fiato.

Arabba, frazione del comune di Livinallongo del Col di Lana ai piedi del Passo Pordoi
Il Castello di Andraz
Arabba è il "The place to ski"

Un'esperienza da non perdere è quella del perfezionamento del gesto tecnico, una full immersion di 3 ore sulle piste del comprensorio Arabba-Marmolada per sciatori esperti che, grazie agli accorgimenti di un qualificato maestro di sci, potranno migliorare la propria tecnica, far tesoro dei buoni consigli e apprendere nuovi tricks per poter sfrecciare in pista come un vero pro! Sciare ad Arabba è anche l'occasione per cimentarsi in uno dei due celebri giri sciistici, lo skitour della Grande Guerra, oltre 70 km sci-ai-piedi passando sotto le pareti delle più belle cime dolomitiche (Civetta, 5 Torri, Tofane, Lagazuoi, Marmolada, per citarne alcune) attraverso i luoghi che hanno visto protagonisti i soldati italiani e quelli austro-ungarici nei combattimenti della Prima Guerra Mondiale.

In compagnia di una guida lo skitour diventa anche un momento di memoria, con cenni storici e curiosità sulle postazioni, le linee delle trincee e i vari reperti appartenuti ai soldati. Un vero museo a cielo aperto. Infine, perché non regalarsi un'emozionante passeggiata notturna nel bosco a lume di lanterna, per scoprire la magia della notte imbiancata dalla coltre candida della neve e seguire le impronte degli animali di passaggio? Nei boschi che circondano Arabba, accompagnati da una guida che racconta i segreti e le curiosità del luogo, una camminata tra gli alberi si trasforma in un'experience rigenerante di riconnessione con la natura ricca di esperienze sensoriali da portare nel cuore.

Arabba, quanto costano gli skipass Arabba/Marmolada e Dolomiti Superski?

I prezzi dello skipass Arabba/Marmolada per la stagione 2023/2024 sono i seguenti: dal 28 gennaio al 1° aprile il giornaliero è di 70 euro per gli adulti e 49 euro per gli Juniores, mentre dal 2 al 7 aprile il giornaliero è di 63 euro per gli adulti e 44 euro per gli Juniores.

I prezzi dello skipass Dolomiti Superski per la stagione 2023/2024 sono i seguenti: dal 28 gennaio al 1° aprile il giornaliero è di 80 euro per gli adulti e 56 euro per gli Juniores, mentre dal 2 aprile fino a chiusura della Sellaronda il giornaliero adulti è di 72 euro e 50 euro per gli Juniores. La stagione sciistica ad Arabba termina il 21 aprile 2024.