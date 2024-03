Listening bar: dal Giappone con furore, tra musica e cocktail di qualità

Musica buona, trasmessa con impianti di altissima qualità. E poi cocktail all'altezza della situazione, serviti in un ambiente arredato per stimolare l'ascolto e la socializzazione. Se non avete ancora sentito parlare dei listening bar preparatevi, perché stanno aprendo in tutto il mondo e potrebbero rappresentare le grandi novità del 2024 anche nelle grandi città italiane.

Listening bar, in principio era il Jazz Kissa

I listening bar nascono negli anni '50 in Giappone con il nome di Jazz Kissa, in un periodo in cui i vinili erano oggetti particolarmente costosi. Sin dall'inizio, i clienti non vi venivano per socializzare, ma per ascoltare in silenzio la musica trasmessa dai giradischi e amplificata da impianti audio di altissima qualità.

Jazz Kissa in Giappone

Negli anni, il concept del listening bar è stato ripreso e reinterpretato da imprenditori statunitensi ed europei. Infatti il listening bar di oggi dà ancora molta attenzione alla cura della selezione musicale e della qualità dell'ascolto, ma affiancando a queste un'atmosfera immersiva.

Vini naturali e cocktail importanti: i listening bar del 2000

Cosa non può assolutamente mancare nei listening bar contemporanei? Menu raffinati, carte di cocktail e di vini naturali e un attenzione maniacale per l'interior design: entrare in un listening bar è come recarsi in un luogo intimo. Dunque, nei listening bar non si balla senza freni tutta la sera come in un club, bensì si degustano prodotti di buona qualità e si chiacchiera con i propri amici lasciandosi accompagnare da un sottofondo musicale. Questo concept ha reso questi luoghi delle location di successo, in parte anche grazie all'interesse del pubblico per i vinili. Secondo l'ultima indagine della piattaforma Luminate riguardante l'industria musicale, infatti, nella prima metà del 2023 le vendite di vinili negli Stati Uniti sono aumentate del 21,7% rispetto al 2022.

Listening bar, negli ultimi dieci anni il boom in Europa

Da Londra a Berlino, da Amsterdam a Milano, nelle grandi città europee i listening bar nel corso degli ultimi cinque anni hanno invaso le aree della nightlife. Il londinese Brilliant Corners, aperto nel 2013, ha fatto da pioniere in questo settore, diventando riconoscibile grazie al suo arredamento minimal e alla volontà di tenere alta la qualità dell'esperienza acustica. Anche il berlinese Rhinoçéros, omaggio alla cultura giapponese e fondato nel 2014 combina musica jazz, blues, soul e funk a una carta dei vini di qualità.

Il jazz nei listening bar

Parigi ovviamente non è rimasta a guardare, anzi. All'ombra della Tour Eiffel si contano oggi una ventina di listening bar, tutti nati non più di sei anni fa. Ad aprire le danze nel 2018 è stato Fréquence, lanciato da Guillaume Quenza, Matthieu Biron e Baptiste Radufe, tre appassionati di vinili con un passato nel settore alberghiero e della ristorazione. In questo listening bar caratterizzato da interni in stile scandinavo, una selezione di cocktail caratteristici della cultura giapponese si mescola al sound della black music.

Quali vi consigliamo? Eccone cinque, secondo noi i migliori del momento.

House of Ronin, Milano

Il palazzo nel cuore della Chinatown milanese, che ospita House of Ronin, è stato pensato e realizzato per celebrare il Giappone in chiave contemporanea. Questo progetto, un tuffo tra gli anni Settanta e Novanta, fonde Oriente e Occidente con uno stile hyper pop e futuristico. Al primo piano, si trova spazio un listening bar, con un impianto hi-fi vintage Klipsch. Qui, l'atmosfera accoglie gli ospiti in un volume totale caratterizzato da ampie altezze e illuminazione a soffitto, richiamando l'estetica dei sistemi di illuminazione pubblica.

House of Ronin, listening bar a Milano

Una serie di selector offre un'anteprima della visione musicale del locale, accompagnata da drink ispirati al Giappone. Proprio per questo House of Ronin è diventato un luogo unico, dove il passato si fonde con il futuro, invitando il pubblico a immergersi in un'esperienza sensoriale che abbraccia la cultura giapponese con uno sguardo reso contemporaneo e audace. Un connubio di suoni, sapori e stili che trasforma ogni visita in un viaggio attraverso il tempo e la modernità.

House of Ronin | Via Vittorio Alfieri 17 | 20154 Milano (Mi) | Tel 02 89367101

Bar Bonobo, Tokyo

Spostandoci all'estero non potevamo non partire da Bar Bonobo, il listening bar di Tokyo considerato non a caso il più famoso al mondo, noto per la sua selezione musicale di alta qualità. Questo tempio dell'arte sonora è diventato un'icona per gli amanti della musica di tutto il mondo.

Bar Bonobo, listening bar a Tokyo, (foto:media.timeout.com)

Un team di DJ esperti cura personalmente ogni nota, creando una sinfonia di suoni che abbraccia generi e stili. Ciò che rende questo listening bar unico è il sistema audio di altissima qualità che trasmette le selezioni musicali. Ogni nota, ogni battito, viene amplificato attraverso altoparlanti che offrono un'esperienza d'ascolto avvolgente. È qui che la musica diventa un'arte, una forma di espressione che va al di là delle semplici note.

Bar Bonobo | 2 Chome 23 4 Jingumae - Shibuya City | 150 0001 Tokyo (Giappone) | Tel +81 3 6804 5542



Bambino, Parigi

Parigi, culla di storia e arte. Nel cuore dell'undicesimo arrondissement parigino, Bambino Jazz Café è un omaggio elegante ai jazz cafè di Tokyo. Offrendo caffè e tè pregiati, panini in stile katsusando e pasticcini francesi, il locale diventa un rifugio accogliente per gli amanti della musica e del buon cibo.

Piccolo, Parigi (credits: Autocostruzioni-youtube)

Il grande bancone si affaccia su un sistema audio in legno d'epoca, incorniciato dalla collezione personale del proprietario di vinili jazz, hip-hop, soul e funk. Bambino è un'esperienza completa, un luogo dove suoni e sapori si fondono in armonia, creando un'atmosfera incantevole nel cuore di Parigi.

Bambino | 25 Rue Saint-Sébastien | 75011 Parigi (Francia) | Tel +33 1 43 55 68 20

Tokyo Record Bar, New York City

Tokyo non è solo in Giappone. Nel cuore di Manhattan, vicino a Washington Square Park, sorge infatti un listening bar che omaggia la tradizione della capitale nipponica. Con soli dodici posti, su prenotazione, questo spazio seminterrato offre un'esperienza autentica.

Tokyo Record Bar, New York (foto: tokyorecordbar.com)

Un menu degustazione izakaya accompagna più di cento vinili, punto focale di questo listening bar, pronti ad essere esplorati con cura e attenzione. La selezione musicale è affidata a esperti del settore, che curano ogni dettaglio per creare un'armonia tra suoni e sapori, creando un connubio unico tra musica e sapori. Un gioiello nascosto che fonde le tradizioni di due mondi, offrendo un'armoniosa sinfonia nel cuore della metropoli americana.

Tokyo Record Bar | 127 Macdougal Street | 10012 New York (Ny) | Tel +1 212 420 4777

Brilliant Corners, Londra

L'utilizzo di piatti Technics e monitor “Arden 15”, gli stessi usati nei tempi d'oro di Beatles e Pink Floyd, sono la grande particolarità che rende unico questo listening bar di Londra, Brilliant Corners.

Brilliant Corners, Londra (foto:www.tagvenue.com)

Qui potrete trovare una collezione di vinili incredibile, valorizzata da un impianto audio semplicemente spettacolare che rende questo posto un luogo della musica perfetto per tutti, esperti del settore e semplici appassionati.

Brilliant Corners | 470 Kingsland Rd | Londra E8 4AE (Regno Unito) | Tel + 44 20 7812 9511