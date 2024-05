Nel verde di Milano: a La Bettolina si mangia in una cascina del '500

Milano è a soli 15 chilometri, ma la caotica città sembra lontana anni luce. Siamo a Gaggiano (Mi), Naviglio Grande. Qui c’è il ristorante La Bettolina, un piccolo angolo di paradiso immerso nel verde di una cascina del ‘500, pensato per far vivere momenti di convivialità in un contesto curato e rilassante. Dal pranzo alla cena passando per l'aperitivo, in ogni momento è possibile immergersi nell’atmosfera unica del luogo, negli spazi interni tra storia e design, o nelle ampie zone verdi all’esterno.

La sala de La Bettolina

La cucina di Milano e del nord a La Bettolina

Il menu, declinato attraverso le ore del giorno, è curato dal giovane chef Domenico Montanaro e ripercorre la tradizione milanese e settentrionale con creatività, proponendo anche una sezione dedicata alla griglia con particolari tagli di carne. Gli ingredienti sono di altissima qualità, reperiti da fornitori locali; tutti i prodotti sono preparati in casa, dalla pasta fresca al pane, all’impasto della pizza al padellino, come anche torte, gelati e sorbetti.

Dai classici mondeghili alle lasagne, passando per le grigliate e i “padellini”, La Bettolina esprime l’arte di cucinare con innovazione e passione, abbinando cocktail e vini eccellenti.

La Bettolina, ristorante di famiglia

La Bettolina è un progetto di famiglia, nato inizialmente da Alessandro Totaro e suo padre Pasquale, imprenditore nel settore edile e della ristorazione, il quale, insieme al figlio, ha avuto la visione di recuperare nel 2017 un antico edificio in stato di abbandono, qual era La Bettolina. Dopo il restauro, La Bettolina apre nel 2018 e con il tempo, nonostante la pandemia, diventa un punto di riferimento per i milanesi e il pubblico locale, che apprezzano il recupero della struttura. Dopo l’incontro con Daria Lo Giudice nel 2020, interior designer che ha curato il restyling del locale e il rebranding, La Bettolina diventa il progetto che conosciamo oggi, un posto dove l’eleganza e la natura si incontrano a metà strada.

«Con La Bettolina abbiamo voluto creare un posto speciale, dove potersi rifugiare dalla città - raccontano i proprietari Alessandro Totaro e Daria Lo Giudice - scegliamo solo elementi eccellenti e valorizziamo i produttori del territorio lombardo, portando in tavola piatti ricchi di ingredienti autentici e genuini. La nostra visione è quella di creare una struttura il più possibile autosostenibile, con serre per la coltivazione e spazi da poter utilizzare per il ristoro dei clienti, in modo da poter regalare un’esperienza di ricerca e qualità, dove la condivisione e il relax in compagnia sono dei punti chiave. Il nostro obiettivo è quello di recuperare anche la zona frontale e gli spazi verdi per portare il progetto ad un'evoluzione che preveda la fusione tra arte culinaria e altre arti».

Come è La Bettolina

La Bettolina è una location versatile e vivace, ricavata da una cascina del ‘500, frutto di un lavoro di restauro meticoloso a cui i proprietari si sono dedicati con passione. Il nome deriva proprio dalla bettolina, imbarcazione che trasportava le persone da una sponda all’altra del Naviglio. La struttura veniva utilizzata come rimessaggio per i materiali ai tempi della costruzione del Duomo di Milano. In seguito, è diventata una stalliera e successivamente una locanda, punto di ritrovo per cene di importanti personaggi politici italiani.

Cosa si mangia a La Bettolina

Sia a pranzo sia a cena i piatti sono unici e tutti da scoprire. Si può iniziare con Gli Sfizi, ideali da condividere, come il Pan Brioche, un crostone di pan brioche caldo servito con patè di fegatino montato, miele di rovo e note aromatiche della salvia coltivata nell’orto del ristorante, da gustare anche con un’aggiunta di tartufo nero. Tra i primi spiccano la fettuccina ai 36 tuorli tirata a mano con tartufo Bianchetto, e i cappelletti ripieni di Brisket, burrata Caseificio Artigiana e salsa ristretta di pomodorino campagnolo alle erbe. A seguire, la trippa alla milanese, l’animella di vitello in bagnetto verde dell’orto e la cotoletta alla milanese di pregiato vitello da 300 grammi, servita con purè di patate affumicate, scalogno glassato e misticanza di stagione. Nel menu sono presenti anche piatti vegani e vegetariani, per soddisfare le esigenze di tutti i clienti.

Inoltre, il reparto panificazione realizza ogni giorno l’impasto per il Padellino, una variante piemontese della pizza, condito fetta per fetta, disponibile a cena. I dolci, infine, sono fatti in casa tutti i giorni: il Panmeinsù è una nuova versione del tiramisù con pan meino alla milanese; la torta di mele tiepida è preparata con mela rossa della Cascina Fraschina e poi La Rosanna, soffice torta di noci con miele Millefiori dell'Apicoltura Clerici e accompagnata da spuma zabaione di uova fresche.

L’aperitivo e cocktail secondo La Bettolina

Non solo pranzi e cene, La Bettolina vive anche all’ora dell’aperitivo, in particolare (ma non solo) durante la bella stagione, quando si accendono le luci e il giardino prende vita. Dalle 18:30 alle 20:30 vengono serviti piatti e sfiziosità da condividere, come il tagliere degustazione con salumi e formaggi a km 0, ortaggi misti e sott’oli della casa. Disponibili anche i padellini, da accompagnare con vini d’eccellenza o cocktail.

L’ampio bancone, situato vicino l’ingresso, accoglie gli ospiti de La Bettolina, che possono qui gustare, anche dopo cena, cocktail e soft drink di alto livello, con una selezione di gin nazionali e internazionali, grappe e signature drink a base di rum, gin, vodka, cachaca e mezcal. Ideali per il fine pasto, serviti con cioccolato fondente, arancia e acqua con ghiaccio, anche whisky e rum, provenienti da Scozia, Haiti, Repubblica Domenicana e Guatemala.

La carta vini de La Bettolina

La cantina vanta numerose etichette internazionali, dalla Francia alla Spagna, passando, ovviamente per l’Italia. Bianchi, rossi, rosati, da dessert, spumanti e champagne, ma anche biologici, biodinamici e naturali, la carta vini presenta referenze importanti per i clienti più attenti ed esigenti, ma anche bottiglie più giovani.

La Bettolina

Strada Statale Nuova Vigevanese 4 - 20083 Gaggiano (Mi)

Tel 389 8281966